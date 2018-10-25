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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 16:27 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "Suçluları tek tek yargı önüne çıkartıyoruz. Benim için en önemlisi de eski başbakanın kendisi"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak'ın da yargılandığı yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili daha birçok kişinin yargılanacağını söyledi.

Malay Mail gazetesindeki habere göre Başbakan Mahathir, şu anki gözaltı ve yargılamaların sadece birkaç kişiye karşı uygulanıyor gibi görüldüğünü ancak birçok kişinin daha olduğunu söyledi.

Hükümetin yanlış eylemlerde bulunanlarla mücadeleye hukuk çerçevesinde devam edeceğini vurgulayan Mahathir, "Daha önceki yönetim birçok yanlış işler yaptı ve halkı önemsemedi. Ancak hukuk kurallarını ihlal ettiğiniz zaman sonuçlarıyla yüzleşmelisiniz. Şu an sadece birkaç kişinin sorgulandığını görüyorsunuz ancak daha birçok kişi var." ifadelerini kullandı.

Mahathir, suça karışmış bütün insanların aynı anda mahkemeye getirilmeyeceğini belirterek, "Suçlu kişileri tek tek yargı önüne çıkartıyoruz. Benim için en önemlisi de eski başbakanın kendisi." dedi.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Malezya Kalkınma Fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip Rezak'ın beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak'ın mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesinin ardından hakkındaki soruşturma tekrar başlatılmıştı.

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