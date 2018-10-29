Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

ABD istihbaratının bilgileriyle şubat ayında Endonezya'nın turistik adası Bali'de, Low'a ait 250 milyon ABD doları değerindeki süper lüks yata el konulmuştu. Yatın, 1MDB şirketinde yapılan yolsuzluklarla bağlantılı olduğu iddia edilmişti.

Yerel basındaki haberlere göre, eski Başbakan Necip'in kamuya ait "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yatırım fonundaki varlıkları zimmetine geçirmesine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında aranan ve ülkeden kaçan iş adamı Low'un el konulan yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki yatı açık arttırmaya konuldu.

Malezya'da "1Malaysia Development Bhd" soruşturması kapsamında geçen ay gözaltına alınan Necip, çıkarıldığı mahkemece, 1 milyon ringitlik (yaklaşık 1,41 milyon lira) kefaletle serbest bırakılmıştı. Necip hakkındaki bir sonraki duruşma 18 Şubat'a ertelenmişti.

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- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

1MDB soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

