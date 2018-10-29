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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 17:42 | Son Güncelleme

1MDB yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho'nun el konulan lüks yatı satışa çıkarıldı

Malezya, eski Başbakan Necip Rezak'ın adının geçtiği yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho'nun el konulan lüks yatı açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, eski Başbakan Necip'in kamuya ait "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yatırım fonundaki varlıkları zimmetine geçirmesine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında aranan ve ülkeden kaçan iş adamı Low'un el konulan yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki yatı açık arttırmaya konuldu.

Açık artırma bir ay boyunca sürecek.

ABD istihbaratının bilgileriyle şubat ayında Endonezya'nın turistik adası Bali'de, Low'a ait 250 milyon ABD doları değerindeki süper lüks yata el konulmuştu. Yatın, 1MDB şirketinde yapılan yolsuzluklarla bağlantılı olduğu iddia edilmişti.

Interpol, Malezya'nın talebi üzerine Low hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, mayıs ayında kazandığı seçimlerden sonra ülkede yolsuzlukla elde edilen paralara el konulacağını ve devlet hazinesine aktarılacağını açıklamıştı.

Malezya'da "1Malaysia Development Bhd" soruşturması kapsamında geçen ay gözaltına alınan Necip, çıkarıldığı mahkemece, 1 milyon ringitlik (yaklaşık 1,41 milyon lira) kefaletle serbest bırakılmıştı. Necip hakkındaki bir sonraki duruşma 18 Şubat'a ertelenmişti.

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- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

1MDB soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

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