Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğunda kaybolan paralarla alakalı, "Eminim ki Necip kayıp paraların nerede olduğunu biliyor." dedi.

Halkın Adaleti Partisi (PKR) lideri Enver İbrahim ve iktidar koalisyonu Umut İttifakına (PH) bağlı diğer parti liderleriyle düzenlenen toplantının ardından basına konuşan Mahathir, devam eden yolsuzluk soruşturmasına değindi.

Mahathir, yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'ya ABD'de dava açılmasına ilişkin gelişmeden memnun olduğunu ve ABD makamlarının bu konuda Malezya ile yakın çalıştığını belirtti.

Malezya'nın, kamu fonundan kaybolan paraların peşinde olduğunu vurgulayan Mahathir, eski Başbakan Necip ve eşi Rosmah Mansor ile iş adamı Low'a hitaben, "Malezya Kalkınma Fonundan para kayboldu ve eminim ki Necip, Rosmah ve Jho Low, kayıp paraların nerede olduğunu biliyor." dedi.

Mahathir, ülkede artık bu tür yolsuzluk skandallarının yaşanmayacağını vurgulayarak, "Necip, devlet kurallarınca yönetilmeyen bir şirket kurdu ve bu şirketten 42 milyar Malezya Ringgiti para ödünç aldı. Bu paralar da çalındı. Biz bunu yapmayacağız." şeklinde konuştu.

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