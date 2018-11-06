Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı, Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho'nun, devlet hazinesine ait parayla satın alıp annesine hediye ettiği öne sürülen mücevherlere el konulması için Tayland hükümetinden yardım talep edecek.

Malezya basınına yansıyan haberlerde, 1MDB paralarıyla alındığı iddia edilen mücevherlerin bir elmas yüzük ve bir çift küpe olduğu belirtildi.

Mücevherlerin hediye edildiği iş adamı Low'un annesi Evelyn Goh Gaik Ewe'in en son Tayland'da bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bakanlığın, mücevherlerin Low'un annesinden alınabilmesi için Tayland hükümetinden yetki isteyeceği ifade edildi.

Haberlerde, ABD'li yetkililerin iş adamı Low ve annesinin yerlerini doğrulama aşamasında olduğu bilgisine yer verildi.

ABD Adalet Bakanlığı geçen hafta, iş adamı Low ile 2 Goldman Sachs eski çalışanına para aklama, rüşvet ve 1MDB'den zimmete para geçirme suçlarından New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesince dava açıldığını duyurmuştu.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması