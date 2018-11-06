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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 20:07 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı, 1MDB yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho'nun annesine hediye aldığı mücevherlerin bulunması için Tayland'dan yardım isteyecek

ABD Adalet Bakanlığı, Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho'nun, devlet hazinesine ait parayla satın alıp annesine hediye ettiği öne sürülen mücevherlere el konulması için Tayland hükümetinden yardım talep edecek.

Malezya basınına yansıyan haberlerde, 1MDB paralarıyla alındığı iddia edilen mücevherlerin bir elmas yüzük ve bir çift küpe olduğu belirtildi.

Mücevherlerin hediye edildiği iş adamı Low'un annesi Evelyn Goh Gaik Ewe'in en son Tayland'da bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bakanlığın, mücevherlerin Low'un annesinden alınabilmesi için Tayland hükümetinden yetki isteyeceği ifade edildi.

Haberlerde, ABD'li yetkililerin iş adamı Low ve annesinin yerlerini doğrulama aşamasında olduğu bilgisine yer verildi.

ABD Adalet Bakanlığı geçen hafta, iş adamı Low ile 2 Goldman Sachs eski çalışanına para aklama, rüşvet ve 1MDB'den zimmete para geçirme suçlarından New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesince dava açıldığını duyurmuştu.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Malezya Kalkınma Fonu 1MDB soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip Rezak'ın 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak hakkındaki soruşturma, mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesinin ardından tekrar başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
1MDB Low Jho Malezya Necip Rezak TAYLAND Yolsuzluk

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