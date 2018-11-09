Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu iddialarını ortaya atan İngiliz gazeteci Clare Rewcastle Brown, Singapur'da 1MDB ile alakalı yeni sırlar ortaya çıkacağını düşündüğünü söyledi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde gazetecilerle katıldığı toplantıda konuşan Brown, 1MDB soruşturmasına dair yeni skandalların ortaya çıkacağının işaretini vererek, "Özellikle Singapur'da 1MDB ile alakalı yeni sırların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Malezyalılar da bunların gün yüzüne çıkmasını isteyecektir." dedi.

Brown, yolsuzluk soruşturmasının çok yakında Hong Kong'a da sıçrayabileceğini belirtti ve eski Başbakan Necip ve eşi Rosmah Mansor'u kastederek, "Bundan önce Malezya'yı yöneten çiftin çaldığı paranın büyük çoğunluğu Hong Kong'a gitti. Bunun uzun süreliğine nasıl hasır altı edilebildiğini anlayamıyorum." şeklinde konuştu.

Malezya bağımsızlığını kazanmadan önce Sarawak eyaletinde doğan İngiliz gazeteci Clare Rewcastle Brown, 2010'da kurduğu The Sarawak Report isimli internet sitesinde yayımladığı raporlarla tanınmıştı.