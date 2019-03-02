Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya'daki kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluk soruşturmasında adı geçen uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'ın, ABD yargısı tarafından 9 milyar dolara kadar cezaya çarptırılabileceği belirtildi.

Bloomberg'e konuşan finans uzmanları, eski çalışanlarının 1MDB yolsuzluğuna karışmasının ardından Amerikan makamlarınca yargılanan Goldman Sachs'ın, mahkeme süreci kapsamında 1,5 milyar ile 9 milyar dolar arasında ceza alabileceğini söyledi.

Uzmanlar, ayrıca, 1MDB yolsuzluğuyla ilişkisinin ortaya çıktığı Kasım 2018'den bu yana Goldman Sachs'ın piyasa değerinin 12 milyar dolar azaldığını vurguladı.

ABD Adalet Bakanlığı, 1MDB soruşturması kapsamında 1 Kasım'da iki eski Goldman Sachs çalışanına kara para aklama suçlaması yöneltmişti.

Suçlamalar üzerine Malezya Başsavcılığı, 1MDB fonuna ait tahvil satışlarında yatırımcıları yanlış bilgilendirdiği ve satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık ettiği gerekçesiyle aralık ayında Goldman Sachs'a dava açmıştı.

Hükümet, Goldman Sachs'ın Malezya'ya kaybettirdiği 6,5 milyar dolar için bankadan tazminat talep ediyor.