HABER

Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 06:09 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası, Malezya'daki kamu kalkınma fonu yolsuzluğuyla ilişkisi tespit edilen ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın eski çalışanları Tim Leissner ve Roger Ng'nin, bankacılık sektöründen ömür boyu yasaklanması kararını aldı

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında yargılanan ABD'li Goldman Sachs yatırım bankasının iki eski çalışanı hakkında ABD Merkez Bankası (FED) yaptırım kararı verdi.

ABD'nin New York Times gazetesinde yer alan haberde FED'in, 1MDB yolsuzluğuyla ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle geçen yıl ABD ve Malezya mahkemelerinin dava açtığı eski Goldman Sachs çalışanları Tim Leissner ve Roger Ng'nin bankacılık sektöründen ömür boyu yasaklanması kararı aldığı bildirildi.

Leissner ve Ng'nin avukatlarının konuya dair açıklama yapmadığı kaydedildi.

Geçen yıl 1 Ekim'de Malezya'da tutuklanan Ng'nin buradaki evinde yapılan aramada, eski Goldman Sachs çalışanına ait 3 araba ve 49 bin Malezya ringgitine (12 bin dolar) el konulmuştu.

ABD'ye iadesi talep edilen Ng, ülkesine dönerek yargılanmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı 2018'in kasımında Leissner ve Ng'ye, para aklama, rüşvet ve 1MDB'den zimmete para geçirme suçlarından New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesince dava açıldığını duyurmuştu.

Bir ay sonra Malezya Başsavcılığı, 1MDB fonuna ait tahvil satışlarında yatırımcıları yanlış bilgilendirdiği ve satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık ettiği gerekçesiyle aralık ayında Goldman Sachs'a dava açmıştı.

Malezya hükümeti, Goldman Sachs'ın Malezya'ya kaybettirdiği 6,5 milyar dolar için bankadan tazminat talep ediyor.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın, fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar vasıtasıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk, Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paranın Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan Necip, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında toplamda 42 suçlamayla yargılanıyor.

PARTNERDikkat! Çok sık kabus görüyorsanız...Dikkat! Çok sık kabus görüyorsanız...
Deniz ulaşımına fırtına engeliDeniz ulaşımına fırtına engeli
Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1MDB Goldman Sachs Malezya Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Brexit anlaşmasını yine reddedildi

Brexit anlaşmasını yine reddedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve BUDO seferlerinde iptaller var

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Başkent'te silah sesleri! GBT kontrolünden kaçan şüpheliler, bekçilere ateş açtı

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

İstanbul'da feci kaza! Lüks araç kimyasal madde yüklü araca çarptı

Lüks araç kimyasal madde yüklü araca çarptı!

Ortalığı savaş alanına çevirdiler! Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: Yaralılar var

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: Yaralılar var

Polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi! Korkunç son!

Polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi! Korkunç son!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.