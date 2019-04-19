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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:27 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Necip Rezak'ın devlet fonuna ait toplam 2 milyon 450 bin Malezya ringgitini partisi ve evinin tamir işleri için zimmetlediği iddia edildi

Malezya'da kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu kapsamında yargılanan eski Başbakan Necip Rezak'ın devlete ait fonlardan partisi Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve şahsına ait banka hesaplarına para aktardığı öne sürüldü.

Necip'in yargılandığı "1MDB'ye bağlı SRC İş Planı Fonu" davasında Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesinde ifadesi alınan bir tanık, eski Başbakan'ın 2015'te partisi UMNO'ya 2,3 milyon Malezya ringgiti (3,2 milyon TL) transfer ettiğini belirtti.

Tanık ayrıca Necip'in, kendi evindeki tamir işlerinde harcanmak üzere iş planı fonundan şahsi hesabına 150 bin ringgit (210 bin TL) zimmetlediğini aktardı.

Soruşturmayı yürüten Malezya Başsavcısı Tommy Thomas, şimdiye kadar Necip'in devlet fonundan farklı yerlere yolladığı toplam 10 milyon ringgiti (14 milyon TL) bulan 15 farklı transfer işlemi tespit ettiklerini ve bunları da ilerleyen duruşmalarda gündeme getireceklerini ifade etti.

- Necip Rezak 42 ayrı suçtan yargılanıyor

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak hakkındaki yolsuzluk iddiaları ilk olarak 2015'te, The Sarawak Report internet sitesinin yayımladığı belgelerle gündeme gelmişti.

Sitede Necip'in 1MDB fonundan para çaldığı ve kişisel hesabına 681 milyon dolar transfer ettiğine dair belgeler ortaya çıkmıştı.

İddialardan kısa süre sonra Necip, internet sitesinin kurucusu İngiliz gazeteci Brown hakkında yakalama kararı çıkartmış, yolsuzluk iddiaları soruşturmasını yürüten başsavcının görevine 2016'da son vermişti.

Geçen yıl 9 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri kaybetmesinin ardından Necip, 11 Mayıs'ta ailesiyle Endonezya'ya gitmek üzereyken durdurulmuş, 12 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca kendisine yurt dışına seyahat yasağı getirilmişti.

Seçimlerden bir ay sonra Necip'in evinde yapılan aramalarda 1,1 milyar Malezya ringgiti (269 milyon dolar) nakit para bulunmuş, bu paraların 1MDB fonundan zimmetlendiği öne sürülmüştü.

4 Temmuz'da yeniden başlayan 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında Necip, devlet fonundan zimmetine 42 milyon ringgit (10 milyon dolar) para geçirmekle suçlanmıştı.

Necip, hakkındaki suçlamalardan ötürü iki defa gözaltına alınmış, kefaletle serbest bırakılmıştı.

Eski Malezya Başbakanı "emaneti suistimal", "gücü kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamaları kapsamında 42 münferit suçtan yargılanıyor.

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1MDB Malezya Necip Rezak soruşturma Yolsuzluk

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