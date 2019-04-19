Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya'da kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu kapsamında yargılanan eski Başbakan Necip Rezak'ın devlete ait fonlardan partisi Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve şahsına ait banka hesaplarına para aktardığı öne sürüldü.

Necip'in yargılandığı "1MDB'ye bağlı SRC İş Planı Fonu" davasında Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesinde ifadesi alınan bir tanık, eski Başbakan'ın 2015'te partisi UMNO'ya 2,3 milyon Malezya ringgiti (3,2 milyon TL) transfer ettiğini belirtti.

Tanık ayrıca Necip'in, kendi evindeki tamir işlerinde harcanmak üzere iş planı fonundan şahsi hesabına 150 bin ringgit (210 bin TL) zimmetlediğini aktardı.

Soruşturmayı yürüten Malezya Başsavcısı Tommy Thomas, şimdiye kadar Necip'in devlet fonundan farklı yerlere yolladığı toplam 10 milyon ringgiti (14 milyon TL) bulan 15 farklı transfer işlemi tespit ettiklerini ve bunları da ilerleyen duruşmalarda gündeme getireceklerini ifade etti.

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Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak hakkındaki yolsuzluk iddiaları ilk olarak 2015'te, The Sarawak Report internet sitesinin yayımladığı belgelerle gündeme gelmişti.