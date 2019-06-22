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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 20:15 | Son Güncelleme

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, kamu kalkınma fonundan kaçırıldığı tespit edilen 270 milyon Malezya ringgitinin (378 milyon TL) devlete iade edilmesi için Yüksek Mahkemeye müsadere emri başvurusu yaptı

Malezya hükümeti, eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında fondan kaçırıldığı tespit edilen 270 milyon Malezya ringgitinin (378 milyon TL) devlete iade edilmesi için hukuki süreç başlattı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele kanunu kapsamında toplam 41 şahıs ve tüzel kişiliğe ait maddi varlığa el konulması için Yüksek Mahkeme'ye "müsadere emri" başvurusu yaptı.

MACC Başkanı Latife Koya, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlete iade edilmesi hedeflenen 270 milyon ringgitin 212 milyonunun, muhalefetteki Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) partisiyle bağlantılı tüzel kişiliklerin hesaplarında durduğunu belirtti.

Latife, fondan kaçırılan paraların, eski Başbakan Necip adına açılan banka hesapları üzerinden transfer edildiğini vurguladı.

MACC'nin müsadere emri başvurusunun herhangi bir cezai kovuşturma olmadığını hatırlatan Latife, "Fondan devlete iade edilmesi gereken çok daha fazla miktarda para var. Bunları da daha fazla delil buldukça takip edeceğiz." dedi.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın, fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar vasıtasıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk, Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paranın Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri, eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan Necip, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında 42 ayrı suçtan yargılanıyor.

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