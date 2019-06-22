Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya hükümeti, eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında fondan kaçırıldığı tespit edilen 270 milyon Malezya ringgitinin (378 milyon TL) devlete iade edilmesi için hukuki süreç başlattı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele kanunu kapsamında toplam 41 şahıs ve tüzel kişiliğe ait maddi varlığa el konulması için Yüksek Mahkeme'ye "müsadere emri" başvurusu yaptı.

MACC Başkanı Latife Koya, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlete iade edilmesi hedeflenen 270 milyon ringgitin 212 milyonunun, muhalefetteki Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) partisiyle bağlantılı tüzel kişiliklerin hesaplarında durduğunu belirtti.

Latife, fondan kaçırılan paraların, eski Başbakan Necip adına açılan banka hesapları üzerinden transfer edildiğini vurguladı.

MACC'nin müsadere emri başvurusunun herhangi bir cezai kovuşturma olmadığını hatırlatan Latife, "Fondan devlete iade edilmesi gereken çok daha fazla miktarda para var. Bunları da daha fazla delil buldukça takip edeceğiz." dedi.