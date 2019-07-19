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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:13 | Son Güncelleme

Singapur, Malezya'daki Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğu kapsamında ülkeden kaçırıldığı tespit edilen 152 milyon Malezya ringgitini (208 milyon TL) ülkeye iade edeceğini açıkladı - Malezya hükümeti yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun babasının banka hesaplarında bulunan 48 milyar Malezya ringgitine (66 milyar TL) el koydu

Malezya'da Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu kapsamında Singapur'a transfer edilerek, kaçırıldığı tespit edilen fon paralarından 152 milyon Malezya ringgitinin (208 milyon TL) ülkeye iade edileceği açıklandı.

Singapur polis teşkilatından yapılan açıklamada, ticaret departmanının ülkede bulunduğu tespit edilen 1MDB fonlarının Malezya'ya iade edilmesi için mahkemeye başvurduğu ve mahkemenin başvuruyu onayladığı bildirildi.

Bundan önce 82 milyon Malezya ringgitinin (112 milyon TL) Malezya'ya transfer edildiğini hatırlatan polis teşkilatı, kalan paranın banka işlemleri tamamlandıktan sonra iadesinin tamamlanacağını belirtti.

- Firari iş adamı Low'un babasının varlığına el konuldu

Diğer yandan Malezya hükümeti, 1MDB soruşturmasının firari sanıklarından Malezyalı iş adamı Low Taek Jho'nun babası Tan Sri Larry Low Hock Peng'in banka hesaplarında bulunan 48 milyar Malezya ringgitine (66 milyar TL) el koydu.

Malezya basınında yer alan haberlerde, Low'un babasına ait banka hesaplarındaki paraların, 1MDB yolsuzluğu kapsamında Low'un zimmetine geçirdiği fonlara dahil olduğu ve bu sebeple paraya el konulduğu ifade edildi.

Firari iş adamı Low, bir sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, hükümetin kararını eleştirerek söz konusu paranın babasının şahsi mal varlığı olduğunu öne sürdü.

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1MDB Başbakan Low Taek Jho Malezya Necip Rezak Singapur Yolsuzluk

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