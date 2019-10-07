Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya hükümeti, Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında yargılanan 80 kişi ve kurumdan toplam 100 milyon dolar civarında parayı geri alıp hazineye kazandırmayı planladığını açıkladı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) Başkanı Latife Koya, düzenlediği basın toplantısında 1MDB yolsuzluğu soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Soruşturmalarda içinde yerel banka, medya danışmanlık ve güneş paneli firmasının bulunduğu bir dizi kuruluşun yolsuzluğa karıştığını belirten MACC Başkanı Latife, bu kuruluşların yanı sıra yolsuzluğa karışan kişilere, kamu fonundan zimmetledikleri paraların geri ödenmesi için ihbarname yollandığını açıkladı.

Latife, ihbar gönderilen kişilerin içinde, soruşturma kapsamında yargılanan Eski Başbakan Necip Rezak'ın kardeşi Nazir Rezak'ın da bulunduğunu vurgulayarak, "Fon paralarının ödenmesi için iki hafta süreleri var. Bu konuda hukukun bize tanıdığı yetkileri sonuna kadar kullanma gücümüz var." dedi.

MACC'nin açıkladığı kişi ve kurum listesinin titizlikle hazırlandığını ifade eden Latife, "80 kişi ve tüzel kişilikten 420 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 100 milyon dolar) ödeme alıp hazineye geri kazandırmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.