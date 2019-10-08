Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak'ın kardeşi Nazir Rezak, Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmaları kapsamında Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna (MACC) yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

MACC'nin dün açıkladığı "kamu fonundan zimmetine para geçiren kişi ve kurumlar" listesinde adı geçen Nazir, 2013'te hesabına aktarılan 25,7 milyon Malezya ringgitinin (35,5 milyon lira) 1MDB fonundan geldiğine dair bilgisi olmadığını belirterek, "Hesabıma geçen paranın tek bir senti bile benim tarafımdan kullanılmadı." dedi.

Nazir, söz konusu paranın, ağabeyi Necip'in 2013 genel seçimleri için yürüttüğü kampanyaya destek için toplanan siyasi bağışlara ait olduğunu zannettiğini vurguladı.

1MDB'ye ait parayı geçen ay devlete geri iade ettiğini hatırlatan Nazir, "Bu konunun çözüme kavuşması için Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna yardımda bulunmaya hazırım. 1MDB fonlarını devlete geri kazandırma konusundaki çalışmalarına tamamen saygı duyuyorum ve elimden gelen yardımı yapacağım." şeklinde konuştu.