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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:27 | Son Güncelleme

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın kardeşi Nazir Rezak: - "(Yolsuzluk soruşturmaları) Bu konunun çözüme kavuşması için Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna yardımda bulunmaya hazırım"

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak'ın kardeşi Nazir Rezak, Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmaları kapsamında Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna (MACC) yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

MACC'nin dün açıkladığı "kamu fonundan zimmetine para geçiren kişi ve kurumlar" listesinde adı geçen Nazir, 2013'te hesabına aktarılan 25,7 milyon Malezya ringgitinin (35,5 milyon lira) 1MDB fonundan geldiğine dair bilgisi olmadığını belirterek, "Hesabıma geçen paranın tek bir senti bile benim tarafımdan kullanılmadı." dedi.

Nazir, söz konusu paranın, ağabeyi Necip'in 2013 genel seçimleri için yürüttüğü kampanyaya destek için toplanan siyasi bağışlara ait olduğunu zannettiğini vurguladı.

1MDB'ye ait parayı geçen ay devlete geri iade ettiğini hatırlatan Nazir, "Bu konunun çözüme kavuşması için Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna yardımda bulunmaya hazırım. 1MDB fonlarını devlete geri kazandırma konusundaki çalışmalarına tamamen saygı duyuyorum ve elimden gelen yardımı yapacağım." şeklinde konuştu.

MACC Başkanı Latife Koya, dün 1MDB fonundan zimmetine para geçirdiği tespit edilen 80 kişi ve tüzel kişilikten 420 milyon Malezya ringgiti (581 milyon TL) ödeme alıp hazineye geri kazandırmayı planladıklarını açıklamıştı.

Söz konusu listede Nazir Rezak'ın da bulunduğu belirtilmiş, eski Başbakan'ın kardeşinden hazinenin 25,7 milyon Malezya ringgiti ödeme aldığı kaydedilmişti.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Eski Başbakan Necip Rezak'ın 2009'da kurduğu 1MDB fonu, 2015'te Necip'in fona ait 681 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiaları üzerine uluslararası basında gündeme gelmişti.

İsviçre hükümetinden 2016'da yapılan incelemede, 1MDB fonundan toplam 4 milyar dolar para kaçırıldığı öne sürülmüştü.

Necip Rezak aynı yıl davayı soruşturan başsavcıyı görevden almış ve hakkında açılan yolsuzluk davasından aklanmıştı.

Soruşturmalara 2017'de ABD Adalet Bakanlığı da dahil olmuş ve yolsuzluğa karıştığı öne sürülen Çin asıllı Malezyalı iş adamı Low Taek Jho'ya dava açmıştı.

Mahathir Muhammed'in liderliğindeki Umut İttifakı koalisyonunun 2018'de genel seçimleri kazanmasının ardından 1MDB soruşturmaları yeniden başlamış, Necip ve ailesine ülkeden çıkış yasağı getirilmişti.

Soruşturmalar kapsamında eski Başbakan, 42 ayrı suçtan yargılanıyor.

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