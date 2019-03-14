Malezya'daki zehirli kimyasal atık sızıntısından 937 kişi etkilendi

Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletine bağlı Pasir Gudang kentinde yaşanan zehirli kimyasal atık sızıntısından etkilenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 937'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, şimdiye kadar bölgede toplam 937 kişinin kimyasal zehirlenme nedeniyle tedavi için hastanelere gittiğini, yoğun bakımdaki hasta sayısının en son 12 olarak kaydedildiğini bildirdi.

Sızıntının yaşandığı Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerindeki zehirli atıkların temizlenmesi için ilgili bakanlıklardan çok sayıda personel bölgeye sevk edildi.

Kimyasal atıkların nehre döküldüğü iddialarının araştırılması için ise bölgedeki 254 fabrikada inceleme başlatılacağı duyuruldu.

Bu arada Başbakan Mahathir Muhammed ve yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, bölgedeki atık temizleme çalışmalarını izlemek üzere bugün Pasir Gudang'ı ziyaret etti.

Bölgede incelemede bulunduktan sonra basına açıklama yapan Mahathir, durumun kontrol altında olduğunun ve Pasir Gudang'da olağanüstü hal ilan edilmesinin gerekmediğinin altını çizdi.