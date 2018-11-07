Malezya'dan ABD yatırım bankası Goldman Sachs'a çağrı

Malezya Maliye Bakanı Lim Guan Eng, Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna karıştığı tespit edilen ABD yatırım bankası Goldman Sachs'dan, devlet fonundan aldığı ileri sürülen 588 milyon dolar parayı iade etmesini istedi.

Bakan Lim, Malezya'nın 2019 bütçesine dair bir konferansta yaptığı konuşmada, 2012-2013 arasında hükümetin, ABD yatırım bankası Goldman Sachs'a tahvil ihracı için 2,4 milyar Malezya Ringgiti (yaklaşık 588 milyon ABD doları) ödediğini ve daha sonra bu paranın ortadan kaybolduğunu belirtti.

Lim, paranın ortadan kaybolması nedeniyle Malezya'nın önemli kayıplar yaşadığını hatırlatarak, "Bu parayı bize geri ödemeliler. Sadece 588 milyon dolar değil, daha bile fazla ödemeliler." diye konuştu.

Goldman Sachs yöneticilerinin bu yolsuzluğu kabul ettiğini vurgulayan Lim, bu işe sadece iki çalışanının değil, yönetimden bazı isimlerin de karışmış olabileceğinin altını çizdi.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen hafta, Goldman Sachs bankası eski 2 çalışanına para aklama, rüşvet ve 1MDB'den zimmete para geçirme suçlarından New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesince dava açıldığını duyurmuştu.