HABER

Malezya'dan ABD yatırım bankası Goldman Sachs'a çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 18:08 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Lim Guan Eng: - "(Goldman Sachs'ın Malezya devlet fonundan aldığı ileri sürülen para) Bu parayı bize geri ödemeliler. Sadece 588 milyon dolar değil, daha bile fazla ödemeliler"

Malezya Maliye Bakanı Lim Guan Eng, Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna karıştığı tespit edilen ABD yatırım bankası Goldman Sachs'dan, devlet fonundan aldığı ileri sürülen 588 milyon dolar parayı iade etmesini istedi.

Bakan Lim, Malezya'nın 2019 bütçesine dair bir konferansta yaptığı konuşmada, 2012-2013 arasında hükümetin, ABD yatırım bankası Goldman Sachs'a tahvil ihracı için 2,4 milyar Malezya Ringgiti (yaklaşık 588 milyon ABD doları) ödediğini ve daha sonra bu paranın ortadan kaybolduğunu belirtti.

Lim, paranın ortadan kaybolması nedeniyle Malezya'nın önemli kayıplar yaşadığını hatırlatarak, "Bu parayı bize geri ödemeliler. Sadece 588 milyon dolar değil, daha bile fazla ödemeliler." diye konuştu.

Goldman Sachs yöneticilerinin bu yolsuzluğu kabul ettiğini vurgulayan Lim, bu işe sadece iki çalışanının değil, yönetimden bazı isimlerin de karışmış olabileceğinin altını çizdi.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen hafta, Goldman Sachs bankası eski 2 çalışanına para aklama, rüşvet ve 1MDB'den zimmete para geçirme suçlarından New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesince dava açıldığını duyurmuştu.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip Rezak'ın 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs genel seçimlerini kaybetmesinin ardından tekrar başlatılmıştı.

Karısı ve kardeşini yatakta yakaladı!Karısı ve kardeşini yatakta yakaladı!
Değerinin yarı fiyatına da alıcı bulamadıDeğerinin yarı fiyatına da alıcı bulamadı
Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktımKılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1MDB ABD Goldman Sachs Lim Guan Eng Malezya Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

İlginizi Çekebilir

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

TRT Müzik'te büyük tartışma yaratacak yorum: 'Cuma namazı' yerine 'Millet Bahçesi'

TRT Müzik'te büyük tartışma yaratacak yorum: 'Cuma namazı' yerine 'Millet Bahçesi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktım

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktım

PKK'ya ağır darbe! Müslim Fırtına öldürüldü

PKK'ya ağır darbe! Müslim Fırtına öldürüldü

Komisyonda kavga çıkaran madde yeniden görüşülecek

Komisyonda kavga çıkaran madde yeniden görüşülecek

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.