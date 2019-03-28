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Malezya'dan ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 05:35 | Son Güncelleme

Malezya Dışişleri Bakanlığı: - "Böyle düşüncesiz ve kışkırtıcı bir hamle ikiyüzlülükten başka bir şey değildir"

Malezya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıması kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu kararın kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Böyle düşüncesiz ve kışkırtıcı bir hamle ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Bu karar ABD'nin Kırım hakkındaki tezlerini tamamen geçersiz kılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu kararın bölgede sadece İsrail'in kötü çıkarlarına fayda sağlanacağı vurgulanan açıklamada, "Bu karar ABD'nin uluslararası hukuka saygı duymadığını göstermekte, realiteleri yok saymakta ve bölgedeki gerilimi tetiklemektedir." değerlendirmesine yer verildi.

ABD'nin, BMGK'nin 497 sayılı kararına saygı duymaya davet edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in, Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'nden geri çekilmesi sağlanmalıdır. Malezya, Suriye'ye ait Golan Tepeleri hususundaki değişmez tavrını yinelemektedir."

BMGK'nin, İsrail'in 1981'de Golan Tepeleri'ni ilhak etmesinin ardından aldığı 497 sayılı ilk karar, İsrail işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' ifadesi kullanılıyor.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Golan Tepeleri israil kınama Malezya

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