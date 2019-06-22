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Malezya'dan Arakan için adalet çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 18:46 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Arakan'da insanlık suçu işleyenlerin adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Myanmar'da etnik ayrımcılık ve şiddete maruz kalan Arakanlılar için adalet talebinde bulundu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 34. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında yapılan dışişleri bakanları toplantısına katılan Bakan Seyfeddin, Arakan sorununu gündeme getirdi.

Toplantının ardından Malezya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında yer verilen paylaşımda, Seyfeddin'in, Arakan'da insanlık suçu işleyenlerin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Seyfeddin'in toplantıdaki, "Mültecilerin vatanlarına geri dönme süreci, Rohingyalıların vatandaşlık hakları elde etmesini de kapsamalı." ifadeleri de paylaşımda yer aldı.

Bakan Seyfeddin, şubat ayında yaptığı açıklamada, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlık suçu işleyenlerin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasını sağlamak için gerekli adımların atılacağını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
arakan asean Malezya Seyfeddin Abdullah Zirve

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