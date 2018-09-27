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Malezya'dan Arakanlı Müslümanlar için çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 12:06 | Son Güncelleme

Malezya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kennedy Jawan: - "Myanmar yetkililerinin failleri soruşturma ve kovuşturma çabalarının yetersiz kalması halinde uluslararası bir yargı mekanizmasının devreye girmesi gerektiğini düşünüyoruz"

Malezya, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlardan sorumlu olanları yargılamak için uluslararası bir yargı mekanizması kurulması çağrısı yaptı.

"Malaymail" gazetesinde yer alan habere göre, Malezya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kennedy Jawan, Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) ve ülkedeki diğer azınlıklara karşı uluslararası hukuka göre suç işleyenler karşısında hareket etme sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Herkesin Myanmar tarafından kurulan Arakan Bölgesi Bağımsız Soruşturma Komisyonunu insan hakları ihlalleri işleyenleri yargı karşısına çıkarması için teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Kennedy, “Myanmar yetkililerinin failleri soruşturma ve kovuşturma çabalarının yetersiz kalması halinde uluslararası bir yargı mekanizmasının devreye girmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Arakan Müslümanlarının yaşadığı sorunların acil bir şekilde dünya kamuoyunda gündeme gelmesi gerektiğine dikkati çeken Kennedy, sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kennedy, Malezya'nın yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman'a ev sahipliği yapan Bangladeş'e uluslararası yardım yapılması gerektiğini duyurmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

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