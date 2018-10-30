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Malezya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 16:23 | Son Güncelleme

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail: - "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan ediliş gününde Türk dostlarımızı tebrik ediyoruz. Allah ülkenizi güvenli ve huzurlu kılsın"

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yılını kutladığı sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Allah ülkenizi güvenli ve huzurlu kılsın." mesajı gönderdi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da dün düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılan Wan Azizah, etkinliğe dair sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.

Wan Azizah, resepsiyona ev sahipliği yapan Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakçı ile çekildiği fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan ediliş gününde Türk dostlarımızı tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyen Wan Azizah, "Allah ülkenizi güvenli ve huzurlu kılsın." temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
cumhuriyet bayramı Kuala Lumpur Malezya Wan Azizah Wan Ismail

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