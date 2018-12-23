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Malezya'dan Endonezya'ya tsunami yardımı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 09:59 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Wan Azizah: - "Malezya, Endonezya'daki kardeşlerimizin yükünü hafifletmek için yardımlarını ulaştırmaya hazırdır."

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, tsunaminin vurduğu Endonezya'ya yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

Sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen ve 62 kişinin hayatını kaybettiği tsunamiden duyduğu üzüntüyü dile getiren Wan Azizah, "Endonezya halkının bu imtihan karşısında güçlü kalması için dua ediyorum. Malezya, Endonezya'daki kardeşlerimizin yükünü hafifletmek için yardımlarını ulaştırmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 62 kişi ölmüş, 582 kişi yaralanmıştı.

Tsunaminin vurduğu bölgelerde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ederken sahil şeridindeki birçok turistik alanın dalgalardan etkilenmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Tsunamiye, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda dün gece meydana gelen volkanik patlama sonrası su altında oluşan toprak kaymasının neden olduğu tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Malezya tsunami yardım

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