Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın yargılandığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun yerinin çok yakın zamanda tespit edilerek tutuklanacağı belirtildi.

Malezya Polis Teşkilatı Şefi Abdul Hamid Bador, basına yaptığı açıklamada, iş adamı Low'un çok yakında ülkeye getirilerek adalete teslim edileceğini söyledi.

Abdul Hamid, firari iş adamının nerede olduğu ve ne zaman bulunacağına ilişkin detay vermezken, "İnşallah kendisini en yakın zamanda bulup getireceğiz." dedi.

Geçen hafta Low Taek Jho'nun nerede saklandığına ilişkin yeni bir istihbarat aldıklarını açıklayan Abdul Hamid Bador, Low'a ülkeye gelip teslim olma çağrısında bulunmuştu.

- Firari iş adamı Low Taek Jho

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

Interpolün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan, bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.