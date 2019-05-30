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Malezya'dan firari iş adamı Low için "yakında bulunacak" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 18:29 | Son Güncelleme

Malezya Polis Teşkilatı Şefi Abdul Hamid Bador: "(Firari iş adamı Low Taek Jho'yu) İnşallah kendisini en yakın zamanda bulup getireceğiz"

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın yargılandığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun yerinin çok yakın zamanda tespit edilerek tutuklanacağı belirtildi.

Malezya Polis Teşkilatı Şefi Abdul Hamid Bador, basına yaptığı açıklamada, iş adamı Low'un çok yakında ülkeye getirilerek adalete teslim edileceğini söyledi.

Abdul Hamid, firari iş adamının nerede olduğu ve ne zaman bulunacağına ilişkin detay vermezken, "İnşallah kendisini en yakın zamanda bulup getireceğiz." dedi.

Geçen hafta Low Taek Jho'nun nerede saklandığına ilişkin yeni bir istihbarat aldıklarını açıklayan Abdul Hamid Bador, Low'a ülkeye gelip teslim olma çağrısında bulunmuştu.

- Firari iş adamı Low Taek Jho

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

Interpolün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan, bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında iş adamının özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

Firari iş adamı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açmıştı.

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

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1MDB firari işadamı Low Taek Jho Malezya Necip Rezak Yolsuzluk

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