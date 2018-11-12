Malezya'dan firari iş adamı Low'a ilişkin yeni iddia

Malezya Hazine Bakanı Lim Guan Eng, eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun, farklı isim ve pasaportla Çin'e girmiş olabileceğini söyledi.

Bakan Lim, yerel radyoya yaptığı açıklamada, konuya ilişkin Malezya'nın Pekin Büyükelçisi ile konuştuğunu aktararak, "(Büyükelçi) Bana, Low'un Çin'e Malezya pasaportuyla giriş yaptığına dair bir kayıt bulunmadığını söyledi." dedi.

Ayrıca Lim, iş adamı Low'un Çin'e kaçmış olması halinde sahte isim ve pasaport kullanmış olabileceği bilgisinin kendisine aktarıldığını vurguladı.

Low'un Çin'e girdiğinin tespit edilmesi halinde Çinli yetkililerin firari iş adamının bulunması için Malezya'ya yardım edeceğini düşündüğünü ifade eden Lim, "Şimdiye kadar Çin ile bu hususta iş birliği yapılmasına yönelik problem yaşamadık." şeklinde konuştu.

Malezya makamları geçen hafta, Low'un Saint Kitts ve Nevis Federasyonu pasaportu olduğunu tespit etmiş ve bu pasaportu iptal ettirmişti.