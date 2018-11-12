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Malezya'dan firari iş adamı Low'a ilişkin yeni iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 21:58 | Son Güncelleme

Hazine Bakanı Lim Guan Eng, yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan kayıp iş adamı Low Jho'nun sahte isim ve pasaportla Çin'e girmiş olabileceğini belirtti

Malezya Hazine Bakanı Lim Guan Eng, eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun, farklı isim ve pasaportla Çin'e girmiş olabileceğini söyledi.

Bakan Lim, yerel radyoya yaptığı açıklamada, konuya ilişkin Malezya'nın Pekin Büyükelçisi ile konuştuğunu aktararak, "(Büyükelçi) Bana, Low'un Çin'e Malezya pasaportuyla giriş yaptığına dair bir kayıt bulunmadığını söyledi." dedi.

Ayrıca Lim, iş adamı Low'un Çin'e kaçmış olması halinde sahte isim ve pasaport kullanmış olabileceği bilgisinin kendisine aktarıldığını vurguladı.

Low'un Çin'e girdiğinin tespit edilmesi halinde Çinli yetkililerin firari iş adamının bulunması için Malezya'ya yardım edeceğini düşündüğünü ifade eden Lim, "Şimdiye kadar Çin ile bu hususta iş birliği yapılmasına yönelik problem yaşamadık." şeklinde konuştu.

Malezya makamları geçen hafta, Low'un Saint Kitts ve Nevis Federasyonu pasaportu olduğunu tespit etmiş ve bu pasaportu iptal ettirmişti.

Yetkililer Low'un aynı zamanda Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland pasaportlarına da sahip olabileceğini bildirmişti.

- Firari iş adamı Low Taek Jho

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

Interpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

1MDB soruşturması kapsamında Malezya, şimdiye kadar Low'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

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