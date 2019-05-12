Malezya'dan Gazze'deki hastanelere yardım

Malezya hükümeti, Gazze'de İsrail saldırılarından etkilenen hastanelere 1,2 milyon Malezya ringgiti (1,7 milyon TL) yardım yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Marzuki Yahya, son bir ay içinde Gazze'de İsrail'in hava saldırıları sebebiyle hasar gören hastanelere Malezya hükümetince destek sağlandığını belirterek, "Malezya'daki Filistin Büyükelçiliğiyle bu konuda irtibat kurmaya devam edeceğiz. İhtiyaç olduğu takdirde yardımları sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ülkesinin Gazze'de İsrail saldırılarından etkilenen hastanelere 1,2 milyon Malezya ringgiti gönderdiğini belirten Marzuki, tıbbi yardımın yanı sıra Gazze'deki okullara da ekipman desteği vereceklerini bildirdi.

Filistin'e maddi ve manevi desteklerini sürdüreceklerini vurgulayan Marzuki, Malezya hükümetinin, İsrail'in ramazan ayı öncesi Gazze'ye yaptığı saldırıları lanetlediğini kaydetti.

