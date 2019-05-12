HABER

Malezya'dan Gazze'deki hastanelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 18:32 | Son Güncelleme

Malezya hükümeti, Gazze'de İsrail saldırıları sebebiyle hasar gören hastanelere 1,2 milyon Malezya ringgiti yardımda bulundu

Malezya hükümeti, Gazze'de İsrail saldırılarından etkilenen hastanelere 1,2 milyon Malezya ringgiti (1,7 milyon TL) yardım yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Marzuki Yahya, son bir ay içinde Gazze'de İsrail'in hava saldırıları sebebiyle hasar gören hastanelere Malezya hükümetince destek sağlandığını belirterek, "Malezya'daki Filistin Büyükelçiliğiyle bu konuda irtibat kurmaya devam edeceğiz. İhtiyaç olduğu takdirde yardımları sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ülkesinin Gazze'de İsrail saldırılarından etkilenen hastanelere 1,2 milyon Malezya ringgiti gönderdiğini belirten Marzuki, tıbbi yardımın yanı sıra Gazze'deki okullara da ekipman desteği vereceklerini bildirdi.

Filistin'e maddi ve manevi desteklerini sürdüreceklerini vurgulayan Marzuki, Malezya hükümetinin, İsrail'in ramazan ayı öncesi Gazze'ye yaptığı saldırıları lanetlediğini kaydetti.

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Alaşehir Belediyesi eski Başkanı Necipoğlu, son yolculuğa uğurlandıAlaşehir Belediyesi eski Başkanı Necipoğlu, son yolculuğa uğurlandı
Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldıAlmanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze hastane Malezya yardım

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Emniyet'ten flaş Ali Demir açıklaması!

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.