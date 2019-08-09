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Malezya'dan Goldman Sachs'a suç iddianamesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

Malezya'dan Goldman Sachs'a suç iddianamesi

Malezya Başsavcılığı, Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna karıştığı tespit edilen uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'a geçen yıl açtığı davanın iddianamesini tamamladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Goldman Sachs'ın mevcut ve eski çalışanlarından toplam 17 kişi hakkında, 1MDB yolsuzluğu kapsamında "hile, zimmete para geçirilmesine yardımcı olma ve yalan beyanda bulunmak" suçlarından iddianame yazıldığı belirtildi.

Başsavcı Tommy Thomas, "Suçlamaların yapıldığı şahıslar hakkında, tahvil işlemlerindeki hile ve usulsüzlüklerin ciddiyeti göz önünde bulundurularak, hapis ve para cezası gibi taleplerde bulunulacaktır." dedi.

- Goldman Sachs karşı savunma yapacak

İddianamelere dair gazetecileri açıklama yapan ancak ismi gizli tutulan bir Goldman Sachs sözcüsü, söz konusu suçlamalarda yanlış yönlendirme olduğunu ve karşı savunma yapılacağını ifade etti.

Malezya Başsavcılığı, geçen yıl aralıkta Goldman Sachs'a, 1MDB fonuna ait tahvil satışlarında "yatırımcıları yanlış bilgilendirme ve satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık etme" suçlaması yöneltmişti.

Malezya hükümeti, Goldman Sachs'ın Malezya'ya kaybettirdiği 6,5 milyar dolar için bankadan tazminat talep ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
1MDB banka Goldman Sachs iddianame Malezya Yolsuzluk

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