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Malezya'dan kayıp iş adamı Low Jho'a ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 20:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Muhyiddin Yassin, yolsuzluk soruşturmasında aranan kayıp iş adamı Low Taek Jho'nun nerede olduğunu bildiklerini söyledi

Malezya İçişleri Bakanı Muhyiddin Yassin, Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun hangi ülkede olduğunu bildiklerini, bulunduğu ülkedeki taraflarla iş birliği sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Malezya Meclisinde konuşma yapan Bakan Yassin, 1MDB soruşturmasının kilit ismi olarak bilinen iş adamı Low'un nerede olduğu bilgisini birkaç gün önce elde ettiğini kaydetti.

Yassin, "Bulunduğu ülkedeki taraflarla iş birliği sağlayabilmenin yolunu arıyoruz. Yerinin tespit edilmemesi için sık sık konum değiştirdiğini öğrendik." dedi.

Bakan Yassin, firari iş adamının hangi ülkede olduğuna dair bilgi vermezken, hükümetin Low'u Malezya'ya getirmeye yönelik çabalarından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Eski Savunma Bakanı Hishammuddin Hussein'in, Low'un bulunması için hükümete yardım edebileceğine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Yassin, "Bizimle henüz irtibata geçmedi. Başbakan'a da milletvekilinin kendisini bilgilendirip bilgilendirmediğini sordum. Henüz böyle bir şey olmadığını söyledi." cevabını verdi.

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

Interpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

1MDB soruşturması kapsamında Malezya, şimdiye kadar Low'un özel uçağına ve lüks yatına el koymuştu.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Malezya Kalkınma Fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip Rezak'ın beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak'ın mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesinin ardından hakkındaki soruşturma tekrar başlatılmıştı.

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