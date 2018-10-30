Malezya'dan kayıp iş adamı Low Jho'a ilişkin açıklama

Malezya İçişleri Bakanı Muhyiddin Yassin, Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun hangi ülkede olduğunu bildiklerini, bulunduğu ülkedeki taraflarla iş birliği sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Malezya Meclisinde konuşma yapan Bakan Yassin, 1MDB soruşturmasının kilit ismi olarak bilinen iş adamı Low'un nerede olduğu bilgisini birkaç gün önce elde ettiğini kaydetti.

Yassin, "Bulunduğu ülkedeki taraflarla iş birliği sağlayabilmenin yolunu arıyoruz. Yerinin tespit edilmemesi için sık sık konum değiştirdiğini öğrendik." dedi.

Bakan Yassin, firari iş adamının hangi ülkede olduğuna dair bilgi vermezken, hükümetin Low'u Malezya'ya getirmeye yönelik çabalarından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Eski Savunma Bakanı Hishammuddin Hussein'in, Low'un bulunması için hükümete yardım edebileceğine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Yassin, "Bizimle henüz irtibata geçmedi. Başbakan'a da milletvekilinin kendisini bilgilendirip bilgilendirmediğini sordum. Henüz böyle bir şey olmadığını söyledi." cevabını verdi.