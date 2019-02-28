Malezya'dan Pakistan ve Hindistan'a diyalog çağrısı

Malezya Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin iki ülkeye diyalog ve müzakere çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Malezya'nın, iki ülke arasındaki yükselen gerilimden endişe duyduğu belirtilerek, "Tarafları, azami itidal göstermeye ve karşılıklı diyalog ile müzakere içinde olmaya çağırıyoruz." denildi.

Malezya'nın iki ülkeyle de çok yakın ilişkileri bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Malezya, bir çok ülke gibi barışçıl ve istikrarlı bir uluslararası düzenin kurulmasını hedeflemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Malezya vatandaşlarına, Pakistan ve Hindistan'a seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edildi.

- Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.