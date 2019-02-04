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Malezya'dan Patani'deki barış görüşmelerini sürdürme mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 20:03 | Son Güncelleme

Tayland'ın güneyindeki barış görüşmelerinin Malezya sorumlusu Abdul Rahim Nur, taraflardan birinin teklifte bulunması halinde barış görüşmelerinin devamını sağlamaya hazır olduklarını belirtti

Tayland'ın güneyindeki Patani bölgesinde isyancı grupların oluşturduğu Mara Patani koalisyonunun barış görüşmelerini durdurmasının ardından Malezya, müzakerelerin devamını sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Malezya'nın resmi haber ajansı Bernama'ya konuşan barış görüşmelerinin Malezya sorumlusu Abdul Rahim Nur, Mara Patani koalisyonunun dün verdiği kararın ardından "bekle ve gör" politikası izleyeceklerini fakat sürecin devamını sağlamak için yardıma hazır olduklarını belirtti.

Barış müzakerelerinin Tayland'ın iç meselesi olduğunu vurgulayan Abdul Rahim, "Taraflardan biri teklifte bulunur veya karşı taraftan adım beklerse biz aracılık ederiz. Aksi halde sessiz kalır, bir gelişmenin olmasını bekleriz." şeklinde konuştu.

Abdul Rahim, isyancı grupların verdiği kararın, barış görüşmelerini olumsuz etkilememesi temennisinde bulundu.

Geçen yıl ekim ayında Tayland'ı ziyaret eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, barış görüşmelerinin devamını sağlamak için her türlü yardıma hazır olduğunu belirtmişti.

- Tayland'ın güneyindeki çatışmalar

Tayland'ın güneyindeki Patani bölgesinde 100 yıldan fazla süren çatışmaların son bulması için 2013'te, Tayland hükümetiyle bağımsızlık yanlısı Patani Malay Ulusal Devrim Cephesi (BRN) arasında barış görüşmeleri başlamıştı.

Dönemin Malezya hükümetinin de aracılık yaptığı görüşmeler, 2014'te General Prayut Çan-oça liderliğindeki askeri darbenin ardından durmuş, daha sonra Prayut tarafından şartları yenilenerek devam etmişti.

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri kaybetmesinin ardından barış görüşmeleri sekteye uğramıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Görüşmeleri Malezya patani TAYLAND

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