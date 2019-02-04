Malezyalı Çinliler yeni yıllarını kutlamaya hazırlanıyor

Malezya'da ülke nüfusunun yüzde 27'sini oluşturan Çinliler, bu yıl 5 Şubat'ta girilecek Çin Yeni Yılı öncesinde geleneksel hazırlıklarını yaptı.

Bazıları akraba ziyareti için yeni yıl tatili başlar başlamaz yollara düşerken bazıları da yakınlarının ziyaretine hazırlanmak için evlerini süsledi.

Evlerini günler öncesinden kırmızı kağıt fenerlerle süsleyen Çinliler, yeni yıl arifesinde tüm akrabalarıyla bir araya gelerek kültürlerinin bir parçası olan "Yee Sang" isimli balıklı salatayı çubuklarla karıştırdı.

Daha sonra hep beraber geleneksel yeni yıl yemeklerini yiyen Çinliler, akşam dua için tapınaklara akın etti.

Başkent Kuala Lumpur’daki en eski Çin Budist tapınaklarından biri bilinen Thean Hou Tapınağı da Çinlilerin en gözde ziyaret merkezlerinden oldu.

Günler öncesinden kırmızı fenerlerle donatılan tapınak çevresi ve iç avlusu, hem ziyaretçi Çinliler hem de turistler için görsel şölen oluşturdu.

Thean Hou'yu ziyaret eden çok sayıda Budist Çinli, tütsü ve mum yakarak yeni yıllarının bereketli geçmesi için dualar etti.

Çin Yeni Yılı kutlamaları Malezya genelinde Aslan Dansı ve havai fişekler eşliğinde yapılacak.

Yeni yılın diğer günlerinde ise Çinliler, komşu ve mezar ziyaretlerinde bulunacak.

