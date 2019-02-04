HABER

Malezyalı Çinliler yeni yıllarını kutlamaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 17:00 | Son Güncelleme

Malezya'da Çinliler, geleneksel yemeklerini yiyip tapınak ziyaretleri yaptı

Malezya'da ülke nüfusunun yüzde 27'sini oluşturan Çinliler, bu yıl 5 Şubat'ta girilecek Çin Yeni Yılı öncesinde geleneksel hazırlıklarını yaptı.

Bazıları akraba ziyareti için yeni yıl tatili başlar başlamaz yollara düşerken bazıları da yakınlarının ziyaretine hazırlanmak için evlerini süsledi.

Evlerini günler öncesinden kırmızı kağıt fenerlerle süsleyen Çinliler, yeni yıl arifesinde tüm akrabalarıyla bir araya gelerek kültürlerinin bir parçası olan "Yee Sang" isimli balıklı salatayı çubuklarla karıştırdı.

Daha sonra hep beraber geleneksel yeni yıl yemeklerini yiyen Çinliler, akşam dua için tapınaklara akın etti.

Başkent Kuala Lumpur’daki en eski Çin Budist tapınaklarından biri bilinen Thean Hou Tapınağı da Çinlilerin en gözde ziyaret merkezlerinden oldu.

Günler öncesinden kırmızı fenerlerle donatılan tapınak çevresi ve iç avlusu, hem ziyaretçi Çinliler hem de turistler için görsel şölen oluşturdu.

Thean Hou'yu ziyaret eden çok sayıda Budist Çinli, tütsü ve mum yakarak yeni yıllarının bereketli geçmesi için dualar etti.

Çin Yeni Yılı kutlamaları Malezya genelinde Aslan Dansı ve havai fişekler eşliğinde yapılacak.

Yeni yılın diğer günlerinde ise Çinliler, komşu ve mezar ziyaretlerinde bulunacak.

PARTNERKızının saçını ketçapla yıkıyor! Nedenine şaşıracaksınız...Kızının saçını ketçapla yıkıyor! Nedenine şaşıracaksınız...
Salda Gölü'ne millet bahçesine CHP'li başkandan destekSalda Gölü'ne millet bahçesine CHP'li başkandan destek
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacakMeteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Malezya tapınak yeni yıl

En Çok Okunan Haberler

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

Son dakika! Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: Zehirlenenler var

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.