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"Malezyalı firari iş adamı Trump'a 100 bin dolar bağış yaptı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 06:31 | Son Güncelleme

Malezya'da yolsuzluk soruşturmaları kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ı 2020 seçimlerinde destekleyen bağış kuruluşuna dolaylı olarak 100 bin dolar bağış yaptığı öne sürüldü

Malezya'daki yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ı 2020 başkanlık seçimleri için destekleyen bağış kuruluşuna, dolaylı olarak 100 bin dolar para göndermiş olabileceği öne sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, Trump'ın 2020'deki başkanlık seçimlerinde yeniden kazanabilmesi için çalışan Trump Victory isimli bağış kuruluşunun Aralık 2017'de, iş adamı Low'a yakınlığıyla bilinen şirket sahibi Larry Davis'ten 100 bin dolar bağış aldığı belirtildi.

Hawaii merkezli yatırım şirketi LNS Capital'ı yöneten Davis'in, Trump'ı destekleyen kuruluşa söz konusu bağış yapılmadan 7 ay önce Low'dan 1,5 milyon dolar para transferi aldığı haberde kaydedildi.

ABD Adalet Bakanlığının, Trump Victory kuruluşuna yapılan 100 bin dolarlık bağışta, iş adamı Low'dan LNS Capital'a gönderilen paranın kullanılıp kullanılmadığını araştırdığı ifade edildi.

Gazetenin haberi üzerine Trump Victory'den yapılan açıklamada, ABD vatandaşı olmayanların başkanlık seçimleri için bağış göndermesinin yasal olmadığı hatırlatılarak "Trump Victory, kanun gereğince yabancı uyruklu şahıs ve şirketlerden herhangi bir yardım kabul etmemektedir." denildi.

- Firari iş adamı Low Taek Jho

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

Interpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan, bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında Low'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

Firari iş adamı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açmıştı.

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
bağış Donald Trump Low Taek Jho Malezya

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