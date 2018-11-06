Malezyalı Hindular, her yıl kutladıkları "Diwali Işık Bayramı"nın son gününde tapınaklarında dini ritüellerini gerçekleştirdi.

Bu yıl Malezya'da 1-6 Kasım olarak hesaplanan Diwali Işık Bayramı'nın son gününde Hindular, ibadet için başkent Kuala Lumpur'daki çok sayıda Hindu tapınağının yanı sıra dünyanın en büyük mağara tapınağı Batu Mağarası'na gitti.

Geleneksel kıyafetleriyle kuşanıp süslenen çok sayıda Hindu, kutsal günlerinde ibadetlerini yerine getirmek üzere sabah erken saatlerde tapınak alanına gelmeye başlarken, çok sayıda turist de bu ana tanıklık etmek için Hinduların kutsal mekanında yer aldı.

Tapınağa girmeden önce ayaklarını yıkayan Hindular, büyük bir kalabalık eşliğinde dini ritüellerini gerçekleştirdi. Hindu rahipler, ziyaretçilerin dua ve dileklerini dinledikten sonra tanrılarına iletti. Duanın ardından rahipler, ziyaretçilerin alınlarına "thiruneeru" adını verdikleri beyaz kül ile "tilaka" isimli kırmızı boyalardan sürdü. Tapınakta Hinduların Diwali Işık Bayramı ve diğer özel günlerde kullandığı "diya" isimli mumları da yakıldı.