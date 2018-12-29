Malezyalı iş adamları İstanbul'daki Suriyelileri ziyaret etti

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın tanınmış iş adamları, İstanbul'daki Suriyeli çocukları ziyaret etti.

Pazarlama ve yatırım ile sağlık malzemeleri üreten şirketlerin kurucuları Vincent Tan ve Lim Wee Chai, beraberlerindeki gönüllülerle İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Suriyelilere sağlık hizmeti veren kliniği ziyaret etti, Suriyeli çocukların eğitim gördüğü Uluslararası El Menahil (İlim Çeşmeleri) okulunda hediyeler dağıttı.

2016'da kurulan ve ayda yaklaşık 12 bin Suriyeliye sağlık hizmeti veren klinikteki Malezyalı gönüllülerle bir araya gelen iş adamları, klinikteki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretin ardından iş adamlarından Lim, kliniğe cerrahi eldiven bağışladı.

Ardından El Menahi okuluna uğrayan heyet, burada eğitim gören Suriyeli öğrencilerle bir süre vakit geçirdikten sonra çocuklara hediyeler dağıttı.

Hediye dağıtımının ardından Malezya'nın devlet haber ajansı Bernama'ya konuşan iş adamı Vincent Tan, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik misafirperverliğine şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, gönüllülere hitaben, "Yaptığınız faaliyetlerden ötürü sizlerle gurur duyuyor ve çalışmalarınızı takdir ediyorum." dedi.

