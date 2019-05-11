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Malezyalı kayıp iş adamına ABD seçimlerini finanse etme suçlaması

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2019 08:26 | Son Güncelleme

Malezya'da Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho, ABD'de 2012'de yapılan başkanlık seçimlerinde başkan adaylarından birine dışarıdan finansman sağlamakla suçlandı.

Malezyalı kayıp iş adamına ABD seçimlerini finanse etme suçlaması

Malezya basınında yer alan haberlere göre, ABD Adalet Bakanlığı, 2012 başkanlık seçimleri öncesi Fugees isimli rap grubunun eski solistlerinden Prakazrel “Pras” Michel'e, adaylardan birinin kampanyasına bağış yapması için para transferinde bulunduğu iddiasıyla iş adamı Low ve rapçi Michel'e suçlama yöneltti.

İddianamede, Low'un 2012'de hazirandan kasım ayına kadar Michel'e yaklaşık 21,6 milyon dolar (129 milyon TL) kendi hesabından para aktardığı belirtildi.

Rapçi Michel'in hangi adayın kampanyasını desteklediği ise iddianamede yer almadı.

Suçlamaların ardından Low ve Michel herhangi bir açıklamada bulunmadı.

ABD yasalarına göre yabancı uyruklu kişilerin ülkede herhangi bir siyasi bağış veya katkıda bulunması suç teşkil ediyor.

FİRARİ İŞ ADAMI LOW TAEK JHO

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

Interpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında Low'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

Firari iş adamı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açmıştı.

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Low Taek Jho Malezya

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