Malezyalı öğrencilerden Suriyelilere kardeşlik eli

KİLİS (AA) - Malezya Öğrenci Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle, "Kış Mevsimi" projesi kapsamında Kilis'te yaşayan Suriyeli 40 aileye gıda, battaniye ve çorap yardımı yaptı.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi yurt içi yardım sorumlusu Aydın Gençoğlu, İHH Anaokulu bahçesindeki dağıtım programında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış yardımları kapsamında başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Gençoğlu, vakıf olarak 2019 yılı kış yardımları kapsamında Türkiye de eğitim gören Malezyalı öğrencilerle 40 aileye yardım yapmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, yardımlardan 250 ailenin daha faydalanması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Malezya Öğrenci Derneği gönüllüsü Ruqayya Azhari de Türkiye’nin farklı bölgelerinde eğitim gören 10 Malezyalı arkadaşıyla Suriyelilere yardım etmek üzere Kilis'e geldiklerini belirtti.

Türk hükümetinin Suriye'den gelen misafirlere olabildiğince yardım ettiğini ve onları bağrına bastığını ifade eden Azhari, "Malezya Öğrenci Derneği olarak bu sene daha çok insani yardım için odaklanıyoruz. Bunun için bir program düzenledik. Bu yardımları da kış mevsimi yardımları olarak isimlendirdik. Kışa hazırlık için bugün ailelere gıda kolisi, battaniye ve çorap veriyoruz." diye konuştu.

Gönüllü Nukman bin Jurkapali de kendilerine emanet edilen paraları Türkiye’deki ihtiyaç sahibi Suriyeliler için harcadıklarını vurguladı.

