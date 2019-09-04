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Malezyalı turistler Kırşehir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Çinli turistlerden sonra kente gelen Malezya kafilesi, halk oyunu ekibinin gösterisiyle karşılandı - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu: - "Özellikle Malezya ve Endonezyalılar, inanç turizmi açısından bizim için çok önemli. Ahi Evran Veli'nin memleketinde bu ziyaretçilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Çinli turistlerden sonra kente gelen Malezya kafilesi, halk oyunu ekibinin gösterisiyle karşılandı.

Rehberler eşliğinde Kapadokya'dan Antalya'ya dönerken Kırşehir'de konaklayan 35 kişilik Malezyalı turist kafilesi için tarihi Ağalar Konağı'nda program düzenlendi. Halk oyunu ekibinin zeybek ve Kırşehir yöresi oyunlarıyla karşıladığı turist kafilesi, burada yöresel yemekleri tattı.

Kafile daha sonra Ahi Evran Camisi ve Külliyesi'ni ziyaret etti. Burada Ahi Evran Veli'nin türbesini de gören turistler dua okudu.

Kafile, gök bilim medresesi olarak kurulan Cacabey Camisi'ni de ziyaret ederek, Kadın Emek Pazarı'nda alışveriş yaptı.

Turist kafilesine Ahi Evran Külliyesi'nde eşlik eden Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentin ticaret ve kültürel hayatını canlandırmak için projeler hazırladıklarını ifade ederek, görüştükleri tur operatörlerinin Kırşehir'i de destinasyonlarına aldığını söyledi.

Turist kafilelerinin kente gelmeye başladığını ifade eden Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kapadokya'ya giden turistleri Kırşehir'de ağırlamayı hedefliyoruz. İlk misafirlerimiz geçen günlerde gelen Çinli turistlerdi. Şimdi Malezyalılar burada. Özellikle Malezya ve Endonezyalılar, inanç turizmi açısından bizim için çok önemli. Ahi Evran Veli'nin memleketinde bu ziyaretçilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Beş bin yıllık tarihimizi dünyaya tanıtmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Bu yıl sonuna kadar 15 bin turist hedeflediklerini vurgulayan Ekicioğlu, "Bundan sonraki 4 aylık süreçte yaklaşık 15 bin turist ağırlamayı hedefliyoruz. Gelecek yıldan itibaren de 100 bin turisti Kırşehir'de göreceğiz. Uzakdoğulu misafirlerimizi Kırşehir'de ağırlayacağız. Japon turistleri getiren firmalarla da görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Malezyalı turistler

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