Malezyalılardan Trump'ın Filistin politikalarına karşı Müslümanlara birlik çağrısı

ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya halkı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail-Filistin meselesinin çözümü için planladığı ‘’Yüzyılın Anlaşması’’na karşı Müslümanların bir araya gelmesi gerektiğini ifade ediyor. Başkent Kuala Lumpur'da yaşayan farklı yaş ve meslek gruplarından Malezyalılar, Trump'ın İsrail ve Filistin'e barış getirmeyi öne süren barış planına dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. 30 yaşındaki işletmeci Ameliazira Abdul Halim, Filistin'de çok üzücü olaylar yaşandığı ve İslam dünyası buna karşı bir şey yapamadığı için üzüntü duyduğunu belirterek, "Müslümanlar olarak belki Filistin'e gidemeyebiliriz ama oradaki insanlara bağış yaparak, dualarımızı göndererek elimizden gelen desteği verebiliriz." dedi. Filistin sorununun çözümü için Müslüman ülkelerin bir araya gelip projeler üretmesinin şart olduğunu vurgulayan Ameliazira, "Savaşı durdurmanın yolu birlik olmaktan geçer. Siyasetçilerimiz bir masaya oturup konuşmalı." ifadesini kullandı. - "Arap ülkeleri hiç sesini çıkarmıyor"

Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını eleştiren Ameliazira, şöyle devam etti: "ABD'nin bölgede yaptığı şey, asla doğru ve adil değil. Bizim de Müslümanlar olarak ABD'nin yapmaya çalıştığı şeyi durdurma hakkımız var. Bütün Müslüman ülkeler ABD'ye karşı Filistin için bir şeyler yapmalı." Afganistan asıllı Malezyalı kitapçı İrfan Gani ise Trump'ın barış planını tamamen reddettiğini söyleyerek, bu planın Filistin'e barış getireceğine inanmadığını söyledi. Gani, "Bu insanların elinden topraklarını aldıktan sonra adaletten bahsedemezsiniz." dedi. Filistin'e yapılanlar karşısında Müslüman ülkelerin sessizliğini eleştiren Gani, "Bu trajedilerin olmaması gerekiyordu, ama Müslüman ülkeler buna karşı bir şey yapıyor mu? Özellikle Arap ülkeleri hiç sesini çıkarmıyor." değerlendirmesinde bulundu. İnşaat firmasında muhasebeci olarak çalışan Hişam Elias da Trump'ın politikalarının Filistin'e barış getirmesinin zor olduğunu belirterek, "ABD Müslüman bir devlet değil. Başkanları da Müslüman değil. Dolayısıyla Filistin'i destekleme ihtimali zayıf." diye konuştu.

- "Müslümanlar bir araya gelmeli" Hişam, "Bu durumda biz Müslümanlar bir araya gelerek Filistin'i desteklemeliyiz. Barışın gelmesi için öneriler sunmalı ve İsrail'e yönelik protestolarda bulunmalıyız." dedi. Restoran çalışanı Muhammed Alimin Muzlan ise "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin, "ABD yöntemi, İsrail yöntemi veya başka bir ülkenin yöntemi Filistin'e barış getiremez. Bunu sağlayacak sadece tek bir yol var, o da Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yolu." diye konuştu. Muhammed, Filistin-İsrail sorununun iki ayrı milletin değil, Müslümanlar ile Müslüman olmayanların meselesi olduğu ifade ederek, "Burada Müslüman ve gayrimüslim meselesi var. Bu yüzden biz Müslümanlar bir araya gelmeliyiz." ifadelerini kullandı. Kuala Lumpur Üniversitesinde işletme öğrenimi gören 24 yaşındaki öğrenci Hacer Hüsna Şemseddin, Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planına ilişkin, "Planın detaylarını bilmiyorum ama şu an Filistin'deki durum kötü. Bu yüzden ABD Filistin'e adalet getiremez diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

19 yaşındaki taksi şoförü Ahmed Faysal Mohd Sapperi, Trump'ın söz konusu barış planının adil olup olmadığı konusuna ilişkin, "Sadece bu plan değil, Filistin'e başından beridir yapılanlar hukuksuz ve adaletsiz." dedi. Ahmed, ABD Başkanı'nın İsrail yanlısı hareket edip Filistin'e barış getirmeyi planlamasının komik olduğunu belirterek, "İsrail senelerdir Birleşmiş Milletler'in kararlarını çiğniyor, savaş suçu işliyor. Bütün bu haksızlıkları yapan bir devletle barış planı mı yapılır?" diye konuştu. - Yüzyılın Anlaşması ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine “çözüm bulmak” amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor. Bu haberlere göre, plan Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor. Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.