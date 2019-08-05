Malezya'nın en eski camilerinden Kampung Hulu, mimarisiyle dikkat çekiyor

Kampung Hulu'yu ilk görenler, minaresinden ezan sesi gelene kadar bu yapıtın bir cami olduğunu anlamakta zorlanıyor.

Melakka eyaletinde inşa edilen ilk cami olma özelliği bulunan Kampung Hulu, Malezya'nın da en eski camilerinden biri olarak biliniyor.

Ana binanın bitişinden daha sonra yapılan minarenin şekli ise Malay tarihinde "Balai Nobat" olarak adlandırılan nöbet kulesine benziyor.

- Farklı dinlerden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Caminin şadırvanı da sıradan camilerden farklı olarak gölet şeklinde yapılmış.

Günün belirli vakitlerinde dışarıdan su doldurulan şadırvandan maşrapayla abdest alınıyor.

Caminin mihrabı ise renkli görünümüyle ayrı bir estetik örneği sergiliyor.

Hindu kültüründen etkilenerek yapılan ahşap oymalı mihrap, hasar görmemesi için düzenli olarak bakıma tabi tutuluyor.

Cuma ve bayram namazlarında avlusuna kadar cemaatin geldiği tarihi cami, farklı dinlerden turistler tarafından da sıkça ziyaret ediliyor.

