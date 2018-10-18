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Malezya'nın eski Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 22:06 | Son Güncelleme

Malezya'nın eski Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi gözaltına alındı

Malezya'nın eski Başbakan Yardımcısı ve muhalefetteki Birleşik Ulusal Malay Partisi (UMNO) lideri Ahmet Zahid Hamidi, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Eski Başbakan Yardımcısı Ahmet, bugün Putra Jaya kentindeki Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna (MACC) binasına sorgu için geldiği sırada gözaltına alındı.

Ahmet'in bu geceyi MACC binasında geçireceği, yarın da "Akalbudi" isimli sosyal yardım kuruluşundaki fonlardan zimmetine para geçirmek suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

MACC'den yapılan açıklamada, Ahmet'in sosyal yardım kuruluşundaki fonlardan zimmetine geçirdiği yaklaşık 200 bin ABD dolarla kredi kartı borçlarını ödemekle suçlandığı bildirildi.

Ahmet, daha önce 4 kez sorguya alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Zahid Malezya yolsuzluk soruşturması

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