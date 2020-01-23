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Malezya'nın Hac kotası 31 bin 600'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 06:23 | Son Güncelleme

Malezya'nın Hac kotası 31 bin 600'e yükseldi

Malezya'nın Hac kotası 30 bin 200'den 31 bin 600 kişiye çıkarıldı.

Basına konuşan Din İşlerinden Sorumlu Bakan Mücahid Yusuf Rawa, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın şartları gereğince her ülkenin Hac kotasının nüfusuna oranla yüzde 0,01 artırılacağını belirterek, bu doğrultuda Suudi Arabistan nezdindeki girişimlerin ardından, Malezya'nın kotasının 1400 kişilik daha yükseltildiğini ifade etti.

Bakan Mücahid Yusuf Rawa, kotanın artmasıyla birlikte ek Hacı adayları için hazırlıkların başlatılacağını belirterek, "Kotamızın yükselmesinin ardından Hac Fonu, artan sayıya göre faaliyetlerini düzenlemeye hazırlıklıdır." dedi.

Geçen yıl Suudi Arabistan'a ziyarette bulunan Mücahid, Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile yaptığı görüşmede Malezya'nın Hac kotasının artırılması talebinde bulunmuştu.

Toplam nüfusu 32 milyon olan Malezya'da 18,9 milyon Müslüman yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hac Kota Malezya Suudi Arabistan

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