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Malezya'nın idari başkenti Putrajaya duman bulutları altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Hava kalitesi endeksinin 180 ile 200 arasında gidip geldiği Putrajaya'nın sokakları, artan duman bulutlarından ötürü sessizliğe büründü - Devlet memurlarının dışarıda öğlen yemeği yemek için sıkça gittiği sokak yemekçileri bir süreliğine kepenk kapatırken alışveriş merkezleri boş kaldı - Hava kirliliği ve duman bulutlarının günlük hayatı olumsuz etkilediği Putrajaya'da bu ayın sonuna kadar düzenlenmesi planlanan açık hava etkinliklerinin çoğu iptal edildi

PUTRAJAYA (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'nın güneyi ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyinde çıkan orman yangınlarının sebep olduğu duman bulutlarının en çok etkilediği bölgeler arasında yer alan Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'nın sokakları, artan hava kirliliği nedeniyle sessizliğe büründü.

Hava kalitesi endeksinin 180 ile 200 arasında seyrettiği Putrajaya'da yetkililerin uyarılarını dikkate alan halk, günün en yoğun saatlerinde sokaklara çıkmıyor.

Şehrin en çok turist çeken noktalarından Putra Camisi'ne gelen ziyaretçi sayısı son bir haftadır önemli oranda azaldı.

Halkın ve devlet memurlarının dışarıda öğlen yemeği yemek için sıkça gittiği sokak yemekçileri bir süreliğine kepenk kapatırken alışveriş merkezleri boş kaldı.

Halkın piknik ve yürüyüş yapmak için uğradığı parklar da tamamen sessizliğe bürünürken, park ve bahçelerde hava kirliliği nedeniyle kuşların olmadığı dikkati çekiyor.

Turistlerin Putrajaya'nın simge yapıtlarını en iyi fotoğrafladığı nokta olarak bilinen Gemilang Köprüsü'nden her zaman görünen Başbakanlık binası ve Putra Camisi, yoğun duman bulutları nedeniyle bir süredir görünmüyor.

- "Duman bulutları bizim için bir gelenek"

AA muhabirine konuşan şehir sakinlerinden taksi şoförü Muhammed Nazrul Nizam, duman bulutlarının işini düzgün yapmasına mani olduğunu belirterek "Kısıtlı görüş mesafesi yüzünden araba kullanırken kendimi güvende hissetmiyorum." dedi.

Muhammed, son bir haftadır 5 yaşındaki çocuğunun hava kirliliğinden etkilendiğini ve sık sık doktora gittiğini belirtti.

Malezya ve Endonezya hükümetlerinin birlikte çalışarak bu sorunu çözebileceğini vurgulayan Muhammed, "Endonezya'dan gelen duman bulutları bizim için bir gelenek gibi. Malezya orman yangınları için elinden gelen yardımı yapabilir, neden olmasın? Böylece problem çözülmüş olur." şeklinde konuştu.

Şehirdeki bir parkta temizlik görevlisi olarak çalışan Aziz Abdullah, saat 07.00'den 16.00'ya kadar dışarıda çalışmak zorunda kaldığını ve bunun sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

- Açık hava etkinliklerinin çoğu iptal

İş yerinden her gün maske takma talimatı aldıklarını vurgulayan Aziz, "Son birkaç gündür öksürüğüm arttı. Doktorum dışarıda bulunmamam gerektiğini söylüyor ama başka şansım yok çünkü işim gereği dışarıda kalmak zorundayım. Daha çok su içerek zararı azaltmaya çalışıyorum." dedi.

Hava kirliliği ve duman bulutlarının günlük hayatı olumsuz etkilediği Putrajaya'da bu ayın sonuna kadar düzenlenmesi planlanan açık hava etkinliklerinin çoğu iptal edildi.

Şehrin Kahramanlar Meydanı'nda dün yapılması öngörülen 2019 Ulusal Savaşçılar Günü yürüyüşü de olumsuz hava şartları sebebiyle ertelenmişti.

Malezya'nın güney kesimleri ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.

Malezya'nın idari başkenti Putrajaya duman bulutları altında

- Hava kalitesi endeksinin 180 ile 200 arasında gidip geldiği Putrajaya'nın sokakları, artan duman bulutlarından ötürü sessizliğe büründü - Devlet memurlarının dışarıda öğlen yemeği yemek için sıkça gittiği sokak yemekçileri bir süreliğine kepenk kapatırk

Haze in Putrajaya Malaysia

Haze in Putrajaya Malaysia

Haze in Putrajaya Malaysia

Haze in Putrajaya Malaysia

Haze in Putrajaya Malaysia

Haze in Putrajaya Malaysia

Haze in Putrajaya Malaysia

Haze in Putrajaya Malaysia

Haze in Putrajaya Malaysia

Haze in Putrajaya Malaysia

Haze in Putrajaya Malaysia

Haze in Putrajaya Malaysia
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Anahtar Kelimeler:
hava kirliliği Malezya orman yangını Putrajaya

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