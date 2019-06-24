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Malezya'nın kuzey kara sularına giriş çıkış yasağı uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 20:05 | Son Güncelleme

Sabah eyaletinin doğu kara sularına, ülke dışından gelebilecek olası terör faaliyetlerini durdurmak için konulan giriş çıkış yasağı 10 Temmuz'a kadar uzatıldı

Malezya'nın kuzeyindeki Sabah eyaletinin kara sularına, olası terör faaliyetlerini durdurmak üzere konulan giriş çıkış yasağı uzatıldı.

Emniyet Müdürü Omar Mammah, basına yaptığı açıklamada, son iki aydır yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında uygulanan kara sularına giriş çıkış yasağının 10 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Omar, DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf'ın bölgedeki balıkçıları kaçırma girişimlerinin sürdüğü bilgisini aldıkları için yasağı uzatmaya karar verdiklerinin altını çizerek, "Doğu Sabah Güvenlik Alanı açıklarındaki eyalet sakinlerinin güvenliğini temin etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Omar, yasağın bundan önceki gibi eyaletin doğu kıyısındaki 7 ayrı bölgede süreceğini belirtti.

Sabah eyaletinin doğu kara sularında giriş ve çıkış yasağı, ilk olarak 2014'te, bölgede iki vatandaşın kaçırılması ve turistler ile polis memurlarının öldürülmesinin ardından ilan edilmişti.

Bölge, ülke dışından sızan terör faaliyetlerini durdurmak için, Doğu Sabah Güvenlik Alanı olarak adlandırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
giriş ve çıkış yasağı KARA SULARI Malezya SABAH terör

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