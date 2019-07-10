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Malezya'nın kuzey kara sularına giriş çıkış yasağı yeniden uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 07:12 | Son Güncelleme

Sabah eyaletinin doğu kara sularına, ülke dışından gelebilecek olası terör faaliyetlerini durdurmak için konulan giriş çıkış yasağı 25 Temmuz'a kadar devam edecek

Malezya'nın kuzeyindeki Sabah eyaletinin kara sularına, olası terör faaliyetlerini durdurmak üzere mayıs ayında konulan giriş çıkış yasağının yeniden uzatılmasına karar verildi.

Sabah eyalet polis teşkilatından yapılan açıklamada, geçen ay itibarıyla "Doğu Sabah Güvenlik Alanı" bölgesi kara sularında 10 Temmuz'a kadar uzatılan giriş çıkış yasağının, mevcut terör tehditlerinin sürmesi nedeniyle 25 Temmuz'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasındaki giriş çıkış yasağının eyaletin doğu kıyısındaki 7 ayrı bölgede uygulanacağı belirtildi.

Doğu Sabah Güvenlik Alanı kara sularına giriş çıkış yasağı bu yıl ilk olarak 26 Mayıs'ta getirilmişti.

Geçen ay bitmesi planlanan yasak, DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf'ın bölgedeki balıkçıları kaçırma eylemlerinin artmasından ötürü 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Sabah eyaletinin doğu kara sularında giriş çıkış yasağı, ilk olarak 2014'te, bölgede iki vatandaşın kaçırılması ve turistler ile polis memurlarının öldürülmesinin ardından ilan edilmişti.

Bölge, ülke dışından sızan terör faaliyetlerini durdurmak için Doğu Sabah Güvenlik Alanı olarak adlandırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
KARA SULARI Malezya SABAH

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