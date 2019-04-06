HABER

Malezya'nın UCM üyeliğinden vazgeçme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 20:23 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Malezya Derneği: - "Malezya hükümetinin bazı merciler tarafından bu adımı atmaya zorlandığı dikkate alınmaktadır" - Halkın Adaleti Partisi Lideri Enver İbrahim: - "Başbakan (Mahathir Muhammed), ülkede karışıklık çıkmaması için dirayetli bir hamle yapmıştır"

Birleşmiş Milletler Malezya Derneği, (UNAM) Malezya hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kuruluş metni Roma Statüsü'nü onaylamaktan vazgeçme kararına ilişkin açıklama yaptı.

UNAM'dan yapılan yazılı açıklamada, Malezya'nın söz konusu kararından üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Malezya hükümetinin bazı merciler tarafından bu adımı atmaya zorlandığı dikkate alınmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Malezya'nın UCM üyeliğinin zannedildiğinin aksine ülke ve eyalet krallarının dokunulmazlığına zarar getirmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, "UNAM, Malezya hükümetinin UCM'den çekilme kararını yeniden gözden geçireceğine inanmaktadır. Bu minvalde Roma Statüsü'ne muhalefet eden taraflarla diyalog kurulup endişeleri giderilmelidir." görüşüne yer verildi.

- Enver İbrahim'den Mahathir'e karşı tuzak kurulduğu iddiası

Malezya'nın UCM kararından geri dönüşüne dair açıklama yapan Halkın Adaleti Partisi (PKR) Lideri Enver İbrahim ise, "Başbakan (Mahathir Muhammed), ülkede karışıklık çıkmaması için dirayetli bir hamle yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin bu konuda geri adım atmaya zorlanmasının, Malezya krallığını, Başbakan Mahathir Muhammed'e karşı kışkırtma çabalarının bir parçası olduğunu öne süren Enver, "Başbakan dünkü açıklamasında bu meseleye ilişkin isim vermeden kraliyet ailesinden bir kişiyi kastetti. Bu konuyu kendisiyle görüştük. Bana detaylarını verdi." dedi.

Enver, bu süreçte medyanın sorumluluk sahibi olması gerektiğinin altını çizdi ve Mahathir'in açıklamalarının iktidar koalisyonunda uyuşmazlık varmış gibi yansıtılmaması gerektiğini vurguladı.

Malezya hükümeti, 5 Mart'ta aldığı kararla UCM'ye katılacağını duyurmuştu.

Kararın ardından Johor Eyaleti Kralı Sultan İbrahim, UCM'ye üyeliğin Malezya krallığının dokunulmazlığına zarar vereceğini, hükümetin UCM'ye üye olma kararına ilişkin krallığa danışmadığını iddia etmişti.

Johor Kralı'nın açıklamaları ülkede siyasi tartışmalara sebep olmuş ve muhalefet partileri, hükümetin UCM'ye üyelik kararıyla monarşiye ihanet ettiğini öne sürmüştü.

İşte Victoria’s Secret’ın son meleği İşte Victoria’s Secret’ın son meleği
Kırklareli’de sayım bitti, Kesimoğlu 112 farkla kazandıKırklareli’de sayım bitti, Kesimoğlu 112 farkla kazandı
Emine Erdoğan Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende ile görüştüEmine Erdoğan Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mahathir Malezya Roma Statüsü Ucm Uluslararası Ceza Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

İstanbul ve Ankara'da son durum ne?

İstanbul ve Ankara'da son durum ne?

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Son dakika! İmamoğlu, son durumu açıkladı

Son dakika! İmamoğlu, son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Beşiktaş'ta halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Mert'i emekli polis babası değil, kardeşi öldürmüş

Aile içinde 'cinayet bilmecesi!' Film gibi olay

Bursa'da bir kişi hareket halindeki trenin önüne atlayarak hayatını kaybetti

Bursa'da kan donduran olay! Bir kişi hareket halindeki trenin önüne atladı!

Sınava kurşun kalem yerine tabanca kurşunuyla geldi

Sınava kurşun kalem yerine öyle bir şeyle geldi ki! Görenler şoke oldu

6. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düşen adam öldü

Korkunç ölümün ardındaki sır perdesi! Cinayet mi? Kaza mı?

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.