Malezya'nın UCM üyeliğinden vazgeçme kararı

Malezya'nın UCM kararından geri dönüşüne dair açıklama yapan Halkın Adaleti Partisi (PKR) Lideri Enver İbrahim ise, "Başbakan (Mahathir Muhammed), ülkede karışıklık çıkmaması için dirayetli bir hamle yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Malezya'nın UCM üyeliğinin zannedildiğinin aksine ülke ve eyalet krallarının dokunulmazlığına zarar getirmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, "UNAM, Malezya hükümetinin UCM'den çekilme kararını yeniden gözden geçireceğine inanmaktadır. Bu minvalde Roma Statüsü'ne muhalefet eden taraflarla diyalog kurulup endişeleri giderilmelidir." görüşüne yer verildi.

UNAM'dan yapılan yazılı açıklamada, Malezya'nın söz konusu kararından üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Malezya hükümetinin bazı merciler tarafından bu adımı atmaya zorlandığı dikkate alınmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Hükümetin bu konuda geri adım atmaya zorlanmasının, Malezya krallığını, Başbakan Mahathir Muhammed'e karşı kışkırtma çabalarının bir parçası olduğunu öne süren Enver, "Başbakan dünkü açıklamasında bu meseleye ilişkin isim vermeden kraliyet ailesinden bir kişiyi kastetti. Bu konuyu kendisiyle görüştük. Bana detaylarını verdi." dedi.

Enver, bu süreçte medyanın sorumluluk sahibi olması gerektiğinin altını çizdi ve Mahathir'in açıklamalarının iktidar koalisyonunda uyuşmazlık varmış gibi yansıtılmaması gerektiğini vurguladı.

Malezya hükümeti, 5 Mart'ta aldığı kararla UCM'ye katılacağını duyurmuştu.

Kararın ardından Johor Eyaleti Kralı Sultan İbrahim, UCM'ye üyeliğin Malezya krallığının dokunulmazlığına zarar vereceğini, hükümetin UCM'ye üye olma kararına ilişkin krallığa danışmadığını iddia etmişti.

Johor Kralı'nın açıklamaları ülkede siyasi tartışmalara sebep olmuş ve muhalefet partileri, hükümetin UCM'ye üyelik kararıyla monarşiye ihanet ettiğini öne sürmüştü.

