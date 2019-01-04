Malezya'nın yerel toplulukları başkentteki müzede tanıtılıyor

ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'da yaşayan en eski halk olarak bilinen, "Orang Asli" (yerli halk) olarak adlandırılan toplulukların kültürü, ülkenin başkenti Kuala Lumpur'daki Orang Asli El Sanatları Müzesi'nde tanıtılıyor.

Ülkenin çeşitli bölgelerindeki kırsal alanlarda yaşayan ve 18 farklı kabileye ayrılan yerli halklar, ahşap işlemedeki becerileriyle tanınıyor.

Başkentte 1987'de açılan müze, her kabilenin yaptığı ahşap el sanatlarından numuneleri ziyaretçilerine sunuyor.

Müzenin girişinde ziyaretçileri, Mah Meri ve Jah Hut kabilelerine mensup zanaatçıların yaptığı ahşap heykel ve geleneksel maskeler karşılıyor.

Ahşap heykeller arasında cengal ağacından yapılan "Maymunların Kralı" isimli çalışma en çok dikkati çeken heykeller arasında yer alıyor.

Müzenin iç bölümlerinde, Orang Asli'lerin günlük hayatlarının yanı sıra tekstil, sanat, tıp ve dekorasyon alanında kullandıkları eşyalar sergileniyor.

Müzede "Sepili" adlı yerel halkların kullandığı geleneksel tıp malzemeleri de bulunuyor. Hasta tedavi ritüellerinde kullanılan bu küçük aletlerin, ruhu hastalıktan arındırarak tedavi ettiğine inanılıyor.