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Malezya'nın yerel toplulukları başkentteki müzede tanıtılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 11:06 | Son Güncelleme

Ülkenin en eski halkları olan Orang Asli'lerin kültürlerine ait malzemeler ve el sanatı çalışmaları Kuala Lumpur'daki müzede bulunuyor - Müzedeki çalışmalar arasında ahşap heykeller, geleneksel tıp malzemeleri, savaş aletleri, enstrümanlar ve dekorasyon malzemeleri dikkati çekiyor - Malezya'ya milattan önce 2500 ila 1500 yıllarında yerleştiği bilinen Orang Asli'lerin bugünkü nüfusu 100 binin üzerinde

ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'da yaşayan en eski halk olarak bilinen, "Orang Asli" (yerli halk) olarak adlandırılan toplulukların kültürü, ülkenin başkenti Kuala Lumpur'daki Orang Asli El Sanatları Müzesi'nde tanıtılıyor.

Ülkenin çeşitli bölgelerindeki kırsal alanlarda yaşayan ve 18 farklı kabileye ayrılan yerli halklar, ahşap işlemedeki becerileriyle tanınıyor.

Başkentte 1987'de açılan müze, her kabilenin yaptığı ahşap el sanatlarından numuneleri ziyaretçilerine sunuyor.

Müzenin girişinde ziyaretçileri, Mah Meri ve Jah Hut kabilelerine mensup zanaatçıların yaptığı ahşap heykel ve geleneksel maskeler karşılıyor.

Ahşap heykeller arasında cengal ağacından yapılan "Maymunların Kralı" isimli çalışma en çok dikkati çeken heykeller arasında yer alıyor.

Müzenin iç bölümlerinde, Orang Asli'lerin günlük hayatlarının yanı sıra tekstil, sanat, tıp ve dekorasyon alanında kullandıkları eşyalar sergileniyor.

Müzede "Sepili" adlı yerel halkların kullandığı geleneksel tıp malzemeleri de bulunuyor. Hasta tedavi ritüellerinde kullanılan bu küçük aletlerin, ruhu hastalıktan arındırarak tedavi ettiğine inanılıyor.

Orang Asli'lerin ritüellerinde dekor amaçlı kullandıkları palmiye ağacı yaprağından yapılan küçük süslemeler de müzede büyük ilgi görüyor.

- Savaş malzemeleri ve enstrümanlar ilgi görüyor

Müzede yerel toplulukların günlük yaşamlarına ait unsurların yanı sıra savaş malzemeleri ve enstrümanlar da bulunuyor.

Enstrümanlardan yerel toplulukların burunlarıyla çaldığı "pensol" isimli flüt ile geleneksel silahlardan "Sumpit Kayu" olarak adlandırılan üfleyerek ok atılan boru, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Müzede Orang Asli kabilelerinin el sanatlarının yanı sıra yerel toplulukları anlatan belgeseller de ekrana yansıtılıyor.

Müze, haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Malezya topraklarına milattan önce 2500 ile 1500 yılları arasında yerleştikleri bilinen Orang Asli'ler, ülkenin kırsal bölgelerinde kendilerine has yaşam şekillerini ve kültürlerini korumayı sürdürüyor.

Toplam nüfusu 110 bin olan ve çoğunlukla fakirlik içinde hayatlarını sürdüren Orang Asli'lerin ekonomik şartlarını iyileştirmek için devlet, bu topluluk üyelerine imtiyazlar sağlayan politikalar uyguluyor.

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