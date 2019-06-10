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"Malezya'nın, Zakir Naik'i iade etmeme hakkı var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 17:50 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "(Hint alim Zakir Naik'in ülkesine iade edilme tartışmaları) Malezya'nın, Zakir Naik'i iade etmeme hakkı var"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Malezya'nın, Zakir Naik'i iade etmeme hakkı var." dedi.

Başbakan Mahathir, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, Hindistan hükümetince "teröre mali destek sağlamak" ve "kara para aklamak" ile suçlanan ve Malezya'ya sığınan Hint İslam alimi Zakir Naik'in ülkesine iade edilip edilmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu.

Zakir Naik hakkında iade talebinden önce güvenliğine dair teminat verilmesi gerektiğinin altını çizen Mahathir, "Kendisi Hindistan'da adil bir yargılama bulamayacağı düşüncesinde. Bu yüzden Malezya'nın, Zakir Naik'i iade etmeme hakkı var." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın 2017'de teröre mali destek sağlamak ve kara para aklamakla itham ettiği Naik, hakkındaki suçlamaların ardından Malezya'ya sığınmıştı.

Hindistan hükümeti, Malezya'ya sığınmasının ardından Naik'in pasaportunu iptal etmişti.

Geçen sene Hint alim ile görüşen Mahathir, "Naik, bir sorun çıkarmadığı sürece ülkede kalabilir. Kendisine daimi oturum statüsü verildi." demişti.

2005'te hayatını kaybeden Güney Afrikalı ünlü ilim adamı ve aktivist Ahmed Didat'ın öğrencilerinden Naik, kendi televizyon kanalı "Peace TV" ve diğer platformlar üzerinden verdiği konferans ve derslerle dünya çapında tanınıyor.

Dinler tarihi ve karşılaştırmalı dinler alanında uzman olan Naik, terör ve şiddet karşıtı söylemleriyle biliniyor.

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