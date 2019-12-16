Mali Eylem Görev Gücü: Türkiye, para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için daha fazla önlem almalı

Uluslararası para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kuruluşu FATF (Mali Eylem Görev Gücü - Financial Action Task Force), Türkiye ile ilgili son raporunu kamuoyuna açıkladı. FATF, Türkiye'nin, gelecek yıllarda para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelede ilerleme sağlamazsa "Pakistan, Moğolistan ve Yemen gibi gri listeye ekleneceği" uyarısında bulundu.

G7 ülkeleri tarafından 1989 yılında kurulan Paris merkezli FATF, 200'den fazla ülkede insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, terör saldırıları ve kitle imha silahlarının finansmanı dahil bir dizi ciddi suçla mücadele için politikalar üretiyor ve standartlar belirliyor.

FATF'ın Türkiye raporu, 14 aylık bir süreç ve iki hafta süren saha çalışması sonunda yayımlandı.

238 sayfalık raporda Türkiye için 40 tavsiye var. FATF, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle insan, göçmen, uyuşturucu ve yakıt kaçakçılığı riski ile terör saldırısı tehdidinin yüksek olduğu bir ülke olduğuna da dikkat çekiyor.

Raporda, Türkiye'nin para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelede eksikleri olduğu belirtildi ve şu tavsiyelerde bulunuldu: