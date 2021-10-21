Mali Eylem Görev Gücü Türkiye'yi Gri Listeye Aldı

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele yaklaşımındaki eksiklerinden dolayı, Türkiye'yi "gri listeye" aldı. Türkiye ile birlikte, Ürdün ve Mali de gri listeye alındı. Gri listede Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen gibi ülkeler bulunuyor. Bu listeye giren ülkeler, FATF bünyesindeki özel bir Uluslararası İşbirliği İnceleme Grubu'nun tarafından izlemeye tabi tutuluyor.

Zoom aracılığıyla düzenlenen sanal basın toplantısında, Türkiye, Mali ve Ürdün'ü bu yıl "gri listeye" aldıklarını açıklayan FATF Başkanı Marcus Pleyer, Marituis ve Bostwana'nın gri listeden çıktığını, Pakistan'ın ise gri listede kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Türkiye 2011 yılında, tam da Suriye'deki iç savaşın patlak verdiği dönemde, bu listeye alınmıştı. Ancak hükümet tarafından gösterilen çaba ve atılan adımlar sonucunda listeden çıkarılmıştı.

FATF, 2019'da yaptığı toplantıda Türkiye hakkında olumsuz bir rapor yayınlayarak, "Her ne kadar Ankara hükümeti, terörün finansmanı ve kara para aklamadan kaynaklanan riskleri anlasa da, bu suçlarla mücadele çerçevesinde ciddi eksiklikleri var" ifadesine ye verilmişti.

Türkiye bu uyarıya karşılık olarak, bu konuda atılacak adımları içeren Strateji Belgesi'ni hızlandırdığı yanıtını verdi ve çeşitli yasalar düzenlemeler yaptı.

Gelinen noktada Türkiye'nin attığı adımlar FAFT Uluslararası İşbirliği İnceleme Grubu tarafından yeterli bulunmadı ve gri listeye alınması oylanarak kabul edildi.

39 üyeli FAFT'ın gri listesinde Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen gibi ülkeler bulunuyor.

Gri Liste nedir?

FAFT, kara para aklama, terörün finansmanı ve uluslararası finansal süstemlerin bütünlüğüne yönelik olası tehditlerle mücadele edebilmek amacıyla, 1989 yılında kuruldu. Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu kurum, her yıl kara para aklanması ve terörün finansmanının engellenemsi yolunda ülkelerin yaptığı çalışmaları inceliyor ve konuya ilişkin dünya tablosu çıkarıyor.

FATF, ülkeleri iki farklı listede sınıflandırıyor.

Kara listede, kara para ile ya da terörün finansmanıyla mücadele alanında FAFT ile işbirliği yapmayan ülkelerin adı yer alıyor. İran ve Kuzey Kore bu ülkeler arasında.

Gri Liste ise, kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın gözetim altında tutulması anlamına geliyor. Eğer bu listeye alınan ülke, stratejik ve yasal eksikliklerini giderme taahhüdünü takvime bağlayarak, gerekli adımları atarsa, bu listeden çıkarılıyor.

FATF kurucuları kimler?

FATF, 1989 yılı Temmuz ayında G-7 ülkelerinin Paris’teki zirvesinde kuruldu. İlk baştaki görevi, kara para aklamayı engellemek üzere önlemler almaktı. 2001 Ekim ayında ise görevleri arasına terör finansmanını önleme de eklendi. 2012 yılında da, toplu imha silahlarının yayılmasını önleme amacıyla bu silahların finansmanının engellenmesi de görev tanımına eklendi.

