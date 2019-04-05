Poşetler için uygulamaya konulan vergilendirme şeklinin bazı sıkıntılar oluşturabileceğine işaret eden Yontan, "Türkiye'de poşet konusunda bin civarında üretici ve ithalatçı var. Bu konuda kaynaktan vergilendirme yapılmalı. Poşet ücretlerine ilişkin beyannameleri esnaf yerine poşet üreticileri ya da ithalatçıları vermeli. Mevcut düzenlemeyle 1,5 milyonu aşkın esnaf zor durumda kalacak. Bu düzenleme uygulanabilir değil. Bu uygulamada cezalar çok ağır. Beyannamenin yanlış verilmesi halinde, 25 kuruşluk poşet için 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve 18 bin lira para cezası var." diye konuştu.

DENİZ ÇİÇEK - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, alışveriş poşetlerine ilişkin beyanname verme sürecine girildiğini belirterek, "Poşet ücretlerine ilişkin beyannameleri esnaf yerine poşet üreticileri ya da ithalatçıları vermeli. Mevcut düzenlemeyle 1,5 milyonu aşkın esnaf zor durumda kalacak." dedi.

Poşet beyanlarının sayıları daha az olan üreticiler tarafından yapılmasının, muhasebeleştirme açısından daha kolay olacağını vurgulayan Yontan, şöyle devam etti:

"Bu şekilde 1,5 milyon esnaf yerine, bin tane firmanın beyanname vermesiyle iş bitmiş olur. Kontrolünü de mali müşavirler yapar. Şu anda köydeki, kasabadaki bakkal 100 tane poşet dahi satsa beyanname verecek. Bu kadar fazla mükellefi kapsama almak doğru değil. 25 kuruşa satılan poşet için 15 kuruş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına ödenecek, 4 kuruş katma değer vergisine gidecek. Geriye 6 kuruş kalıyor, o maliyeti bile karşılamıyor."

Mevcut uygulamada mükelleflerin beyanname vermesinin zaman ve maliyet açısından büyük yük olacağına dikkati çeken Yontan, sorunun, kaynaktan vergilendirmeyle daha rahat çözüleceğini dile getirdi.

Yontan, daha önce 15 Şubat olarak belirlenen beyanname verme süresinin 24 Nisan'a kadar uzatıldığını anımsatarak, süre uzatımı yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşerek sistemin yeniden düzenlenmesini talep ettiklerini bildirdi.