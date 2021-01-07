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Mali Savunma Bakanlığı, Fransa’nın hava saldırısı ile sivilleri öldürdüğünü yalanladı

07.01.2021 22:00 | Son Güncelleme:
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Mali Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde Mali’de Fransa’nın düzenlediği hava saldırısı ile bir düğüne katılan sivillerin öldürüldüğü yönündeki iddialar yalanlandı.Mali’de geçtiğimiz günlerde Bounty ve Kikara köylerinde halk tarafından düzenlenen düğünün hava saldırısının hedefi olduğu en az 20 kişinin saldırıda hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Mali Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde Mali’de Fransa’nın düzenlediği hava saldırısı ile bir düğüne katılan sivillerin öldürüldüğü yönündeki iddialar yalanlandı.

Mali’de geçtiğimiz günlerde Bounty ve Kikara köylerinde halk tarafından düzenlenen düğünün hava saldırısının hedefi olduğu en az 20 kişinin saldırıda hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Hava saldırısının kim tarafından düzenlendiği dair net bilgi bulunmazken, saldırının Fransa ordusu tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.

Mali Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mali’de Fransa’nın düzenlediği hava saldırısı ile bir düğüne katılan sivilleri öldürüldüğü yönündeki iddialar yalanlandı. Bakanlık, hava saldırısının Fransız ordusu ile birlikte düzenlendiğini ve saldırıda yaklaşık 30 teröristin öldürüldüğünü belirterek, vurulan bölgede düğün yapıldığını ya da sivillerin olduğuna dair iz olmadığı açıklandı.
Fransa’nın terör örgütü ile mücadele etmek için Mali’de ve Batı Afrika’da 5 bin 100’den fazla askeri bulunuyor.

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