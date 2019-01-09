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MALİ ŞUBE'DEN DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE 8 İLDE OPERASYON(Ek görüntü)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 19:14 | Son Güncelleme

-Operasyon anlarının polis ve güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

-Operasyon anlarının polis ve güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenledi. Ekipler, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheliden 25'ini gözaltına alırken, 8 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine sahte evrakla noterden araç satışı yapıldığı, başkasına ait günlük kiralık evlerin kendi malı gibi göstererek ailelere aylık olarak kiraya verildiği ve sahte evrakla evlerin satışının yapıldığı gibi konulardan son zamanlarda çeşitli ihbarlar gelmeye başladı. ARALARINDA KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR Polis ekipleri ihbarlar üzerine bir çalışma başlattı. Şebekeyi belirleyen polisler teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüphelinin İstanbul merkezli Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu'da çeşitli olaylara karıştığını tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ekipler şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Örgüt adına suç işlemek' ve 'Rüşvet' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Gözaltına alınan 25 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan fakat henüz yakalanamayan 8 kişinin de yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. OPERASYON ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Bu arada, Operasyon anlarının polis ve güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına almaları, evlerde yapılan aramalar, binadan çıkarmaları görülüyor.

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