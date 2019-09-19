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Mali Türkiye Maarif Okulları öğrencisinden önemli başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Okulları, Mali'deki eğitim kalitesiyle öne çıkıyor - Maarif Okulları'nda okuyan lise öğrencisi Zeinabou Bissi Kone, 2018-2019 Ulusal Bakalorya Sınavı’nda büyük bir başarı elde ederek ülke ikincisi oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Okulları, Mali'deki eğitim kalitesiyle dikkati çekiyor.

Türkiye Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Batı Afrika’nın en önemli ülkelerinden Mali’de bulunan Türkiye Maarif Okulları, eğitim kalitesinde ortaya koyduğu farkı her geçen gün daha fazla hissettiriyor.

Mali’de 2017-2018 eğitim öğretim yılından bu yana faaliyet gösteren Maarif Okulları ülkede eğitim alanında önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Maarif Okulları'nda okuyan lise öğrencisi Zeinabou Bissi Kone, 2018-2019 Ulusal Bakalorya Sınavı’nda büyük bir başarı elde ederek ülke ikincisi oldu.

Ayrıca, Ulusal Bakalorya sınavında en yüksek puanı alan öğrenciler arasında düzenlenen Concours d’excellence (En iyiler) sınavında ise Maarif öğrencisi Manamba Dite Sisse Traore en iyilerin arasında ülke birincisi oldu. Bunun yanı sıra bu sınavı geçen ve tam burs hakkı kazanan toplam 15 öğrencinin 4’ü Mali Maarif Okulları’ndan çıktı. Böylelikle bu sınavların tarihinde bir ilk gerçekleşmiş oldu.

Son teknolojiye uyumlu akıllı tahtalı derslikleri, dil sınıfları ve mükemmeliyetçi yaklaşımıyla Mali Türkiye Maarif Okulları, gelecek süreçte başarılarına yenilerini ekleyerek yoluna devam edecek.

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Maarif Okulları

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