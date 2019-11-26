Mali'de 13 Fransız Askeri Öldü

Fransa'nın Barkhane Operasyonu çerçevesinde Mali'de görev yapan 13 askeri, operasyon sırasında meydana gelen helikopter kazası sonucu yaşamını yitirdi. Fransız ordusu, Mali'de son 36 yılın en büyük kaybını verdi. Haberi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndan yaptığı bir açıklamayla şahsen duyurdu.

Pazartesi akşamı saat 19.00 sularında havalanan bir Tiger taarruz ve bir Cougar nakliye helikopteri, dağ paraşütçüsü ve komando erlerinin de olduğu 13 askerle Mali'nin Liptako mevkiinden havalandı. Mali, Nijer, Burkina Faso ortak sınırına açılan Liptako bölgesi, son haftalarda terörle mücadele operasyonlarının yoğunlaştığı bir bölge. İstihbarat birimlerinden alınan bilgiye göre, cihatçı örgüt yapılanmasına karşı operasyona çıkan iki helikopter saat 19.40 sularında havada çarpıştı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Macron, "Mali'de terörizme karşı mücadele verirken, Fransa için ölen 13 askerin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" dedi. Macron, "Ailelerin acısını paylaştığımı belirtir, bütün ulusun dayanışma duygularıyla, en içten başsağlığı dileklerimi iletirim. Fransız ordusu ve silah arkadaşlarına da destek ve başsağlığı diliyorum" diye konuştu.