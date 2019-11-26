Mali'de 13 Fransız Askeri Öldü

Fransa'nın Barkhane Operasyonu çerçevesinde Mali'de görev yapan 13 askeri, operasyon sırasında meydana gelen helikopter kazası sonucu yaşamını yitirdi. Fransız ordusu, Mali'de son 36 yılın en büyük kaybını verdi. Haberi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndan yaptığı bir açıklamayla şahsen duyurdu.
Pazartesi akşamı saat 19.00 sularında havalanan bir Tiger taarruz ve bir Cougar nakliye helikopteri, dağ paraşütçüsü ve komando erlerinin de olduğu 13 askerle Mali'nin Liptako mevkiinden havalandı. Mali, Nijer, Burkina Faso ortak sınırına açılan Liptako bölgesi, son haftalarda terörle mücadele operasyonlarının yoğunlaştığı bir bölge. İstihbarat birimlerinden alınan bilgiye göre, cihatçı örgüt yapılanmasına karşı operasyona çıkan iki helikopter saat 19.40 sularında havada çarpıştı.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Macron, "Mali'de terörizme karşı mücadele verirken, Fransa için ölen 13 askerin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" dedi. Macron, "Ailelerin acısını paylaştığımı belirtir, bütün ulusun dayanışma duygularıyla, en içten başsağlığı dileklerimi iletirim. Fransız ordusu ve silah arkadaşlarına da destek ve başsağlığı diliyorum" diye konuştu.
Savunma Bakanı Florence Parly, kazanın nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için iç soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Sahel'de 38 asker öldü
Fransız ordusu, 1983 yılında, Beyrut'taki Drakkar saldırısından bu yana son 36 yılın en ağır insani kaybını verdi. Mali'de yaşamını yitiren 13 askerler birlikte, Fransa'nın Sahel bölgesinde 2013 yılından bu yana sürdürdüğü Barkhane operasyonu çerçevesinde ölen asker sayısı 38'e yükseldi.
Fransa'nın, 5 yıldır, cihatçı teröre karşı başlattığı Barkhane Operasyonu çerçevesinde 4 bin 500 askeri Sahel bölgesinin 5 ülkesinde, yerel ordularla birlikte görev yapıyor. Ancak, AB'den Almanya ve İngiltere'nin yalnızca mühimmat desteği verdiği operasyonda, Fransa, yerel güçlerle tek başına kaldı.
Barkhane operasyonu çıkmazda
Uzun süredir uzmanlar, bölgede durumun giderek içinden çıkılmaz bir hal aldığını ve cihatçı örgütlerin daha çok güç kazanmaya başladığını belirterek, Fransız ordusunun ya geri çekilmesi, ya da mevcut varlığını diğer ülkelerden de destek alarak artırması gerektiği uyarısında bulunuyordu.
Fransa'nın operasyon yaptığı G5 Sahel adı verilen 5 ülke, Moritanya, Mali, Nijer, Çad ve Burkina Faso, Birleşmiş Milletler'in yoksulluk listesinde son 10 ülke içinde yer alıyor.
Fransız ordusunun varlığı, cihatçı örgütler tarafından yoksulluk içinde kıvranan yerel halk üzerinde olumsuz bir politik propaganda aracı olarak kullanılıyor.
Operasyonun uzaması ve giderek Fransa karşıtı bir havaya dönüşmesi üzerine, sorumluluğu AB ülkeleriyle paylaşma çabası harcayan Fransa'nın G5 Sahel ülkeleri ile AB'yi buluşturma çabaları da etkin sonuç vermiyor.
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